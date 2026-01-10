Προετοιμάζεται μεγάλη αντιδιαδήλωση στην Τεχεράνη τη Δευτέρα.

Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν έχουν φτάσει σε «νέο επίπεδο» και, εάν η δυναμική τους διατηρηθεί, η καταστολή από τις αρχές θα είναι λιγότερο πιθανό να καταστείλει το αυξανόμενο κίνημα, σύμφωνα με έναν πολιτικό αναλυτή.

Όπως αναφέρει το CNN, «εάν η δυναμική αυτών των μαζικών διαδηλώσεων στους δρόμους διατηρηθεί, η καταστολή θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, αν όχι ανεπαρκής», δήλωσε ο Ali Fathollah-Nejad, διευθυντής του Κέντρου για τη Μέση Ανατολή και την Παγκόσμια Τάξη (CMEG) στο Βερολίνο.

«Αυτή η κατάσταση θα ανοίξει τελικά το δρόμο για ρωγμές εντός της ελίτ της εξουσίας και του κατασταλτικού μηχανισμού, καθώς συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αντιστρέψουν την τάση», είπε.

Ακόμα κι αν οι διαδηλώσεις κατασταλούν, ο Fathollah-Nejad είπε ότι αυτό μπορεί να μην είναι μια μακροπρόθεσμη νίκη για το καθεστώς, «δεδομένης της σοβαρότητας των υποκείμενων παραπόνων, της αδυναμίας και της απροθυμίας του καθεστώτος να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και του μη αναστρέψιμου χάσματος μεταξύ κράτους και κοινωνίας που προκύπτει».

Όπως έχουμε αναφέρει, οι τελευταίες διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ως διαδηλώσεις στα παζάρια της πρωτεύουσας Τεχεράνης για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό. Η κίνηση των λάτρεις του παζαριού, όπως είναι γνωστοί, ήταν ένα δραστικό μέτρο για μια ομάδα που παραδοσιακά υποστήριζε την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Σε μια περίεργη τροπή της ιστορίας, η μαία της «Ισλαμικής Επανάστασης» του 1979 - με τη συμμαχία της με τον ισλαμιστικό κλήρο - μπορεί τώρα να έγινε ο νεκροθάφτης της», δήλωσε ο Φαθολάχ-Νετζάντ.

Καταδικάζεται η διακοπή των επικοινωνιών

Δύο από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του Ιράν κατήγγειλαν την επιβολή διακοπής των επικοινωνιών από την ιρανική κυβέρνηση ως ένα από τα «κατάφωρα εργαλεία καταστολής» της για την απόκρυψη της βίας κατά των διαδηλωτών.

«Από τη μία πλευρά, το ιρανικό καθεστώς έχει διακόψει τις οδούς επικοινωνίας εντός της χώρας - το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα, διακόπτοντας την ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν μεταξύ τους· και από την άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει εντελώς κάθε μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο», ανέφεραν οι Τζαφάρ Παναχί και Μοχάμεντ Ρασούλοφ σε κοινή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Οι δημιουργοί της ταινίας δήλωσαν ότι «ανησυχούν βαθιά» για τη ζωή των συμπολιτών τους, των οικογενειών τους, των φίλων και των συναδέλφων τους που έχουν μείνει «ανυπεράσπιστοι» λόγω της διακοπής ρεύματος.

«Η ιστορία μαρτυρά ότι η σιωπή σήμερα θα έχει θλιβερές συνέπειες στο μέλλον», καταλήγει η δήλωση.

Δεκάδες νεκροί ενώ συνεχίζονται οι συλλήψεις

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι μαρτυρίες από νοσοκομεία. Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι δεκάδες τραυματίες διαδηλωτές μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, αρκετοί εκ των οποίων έφεραν σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 20 άτομα σε ένα νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με πραγματικά πυρομαχικά, πέντε εκ των οποίων υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αυτόπτης μάρτυρας στη δυτική χώρα ανέφερε τηλεφωνικά ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε τη σύλληψη 100 «ένοπλων ταραχοποιών» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

Αντιδιαδήλωση τη Δευτέρα στην Τεχεράνη

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διοργάνωση μεγάλης φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, με στόχο την καταδίκη των «ταραχοποιών».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην ιρανική πρωτεύουσα. Ήδη από την Παρασκευή, ομάδες διαδηλωτών είχαν συγκεντρωθεί σε κινήσεις που εκλήφθηκαν ως αντικινητοποιήσεις, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την κυβέρνηση.

«Τρομοκρατικές ομάδες»

Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκρατικές ομάδες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις τελευταίες δύο νύχτες, προκαλώντας θύματα και καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Όπως τόνισαν, η διασφάλιση των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο στρατός, διαβεβαιώνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, αρχικά ως αντίδραση στην εκτόξευση του πληθωρισμού, την αύξηση του κόστους ζωής και τη γενικευμένη οικονομική δυσπραγία. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, οι διαδηλώσεις απέκτησαν σαφή πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα που αμφισβητούν ευθέως τη θεοκρατική διακυβέρνηση και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.