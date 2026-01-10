...Και η κρίση στην κεντροαριστερά.

Η δημιουργία του κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, όπως και η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αποτελούν κατά γενική ομολογία την απαρχή του Big Bang (της Μεγάλης Έκρηξης) του πολιτικού συστήματος. Το μεταπολιτευτικό σύστημα που δημιουργήθηκε ουσιαστικά το 1981 και δέχθηκε το πρώτο μεγάλο πλήγμα το 2011-12 με τα μνημόνια και το 2015 με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, όπως και το δεύτερο μεγάλο με την δεύτερη εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δημιούργησε αρχικά την ψευδαίσθηση πως η χώρα οδηγείται στο μοντέλο του «ενάμιση κόμματος», δηλαδή ένα κόμμα κοντά στο 40% (η ΝΔ), ένα δεύτερο που θα κυμαίνεται γύρω στο 15% και κάποια μικρότερα στη ζώνη του 10% και τα οποία μάλιστα θα είχαν ως αντίπαλο το ...δεύτερο κόμμα και όχι αυτό που θα κυβερνάει. Ένα σύστημα δηλαδή παρόμοιο με αυτό που εδραίωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Β. Όρμπαν στην εξουσία της Ουγγαρίας. Ήρθαν όμως οι ευρωεκλογές του 2024 και μετά τον δικομματισμό και τα όνειρα για αυτοδυναμίες και μακρά παραμονή στην εξουσία γκρέμισαν και τα σενάρια για το «ενάμισι κόμμα». Η κρίση ήταν μεγάλη και από τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα δεν μπορούσε να ανανεωθεί και να δώσει λύσεις τόσο για την προοπτική της χώρας όσο και για τις ζωές της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της ήταν θέμα χρόνου η ανασύνθεσή του.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ»: Η Μαρία Καρυστιανού οριστικοποίησε πως θα δημιουργήσει κόμμα χωρίς να προσδιορίσει το πότε, αν και η ανάλυση της συνέντευξής της λέει ότι αυτό θα γίνει πριν το καλοκαίρι παρότι οι πλέον έγκυροι αναλυτές εκτιμούσαν πως ωφελιμότερο για την ίδια θα ήταν να δημιουργηθεί πλησιέστερα προς τις κάλπες. Από τη συνέντευξη επίσης συμπεραίνουμε πως από τη στιγμή που η βάση θα εκλέξει τον αρχηγό και την ηγεσία επικεφαλής δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια. Από τη στιγμή επίσης που είναι σχεδόν βέβαιο πως ο Νίκος Φαραντούρης θα συμπαραταχθεί με το κόμμα της μπορεί και κάποια άλλα στελέχη από το υπάρχον πολιτικό σύστημα να ενταχθούν στο νέο κόμμα- γίνεται ήδη κουβέντα για πρόσωπα από την Πλεύση Ελευθερίας, όπως και βουλευτή από το κόμμα Κασσελάκη- ενώ φλερτ υπάρχει και με παλαιά στελέχη από το χώρο δεξιά της ΝΔ και τον λεγόμενο «αντισυστημικό» χώρο. Το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της «πλατφόρμας» που παρουσίασε στη συνέντευξή της πάντως την εντάσσει αντικειμενικά στο λεγόμενο «αντιπολιτικό χώρο», γεγονός που επέτρεψε σε κάποιους να εντάξουν το νέο πολιτικό φορέα ακόμα και στο χώρο της ακροδεξιάς. Η δε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς καν να πράξει το ίδιο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενέτεινε τον σκεπτικισμό για το χώρο που θα θελήσει να καλύψει η Μαρία Καρυστιανού, ενώ προκάλεσε κι την αντιπαράθεση με στελέχη που στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ: Βεβαία πρέπει να θεωρείται και η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, δεν φαίνεται να έχει άγχος και να βιάζεται για την ανακοίνωση του φορέα του. Εκτιμώντας πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας έχει ως βασικό στόχο να συγκροτήσει εναλλακτική κυβερνητική πλατφόρμα καθώς τη θεωρεί ως την πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση -«αναγκαία και ικανή συνθήκη- προκειμένου να κατέλθει στις κάλπες. Η παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του Ιανουαρίου θα αποτελέσει ασφαλώς το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια χρονιά που ασφαλώς θα αποτελεί χρονιά ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ: Ο Αντώνης Σαμαράς επιδιώκει την ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα κάνει τα πάντα γι΄ αυτό. Αν δει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές ότι η ΝΔ οδεύει στις κάλπες με την ίδια ηγεσία θεωρείται απολύτως βέβαιο με τα σημερινά δεδομένα ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα αποτελέσει πιθανότατα τεράστιο πλήγμα για τη ΝΔ καθώς είναι πιθανό -έστω και αν το ποσοστό που θα λάβει είναι μικρό- να στερήσει τη ΝΔ από το 25% και έτσι, αν είναι πρώτο κόμμα, να χάσει το μπόνους που δίνει το πρώτο κόμμα. Ο Κώστας Καραμανλής αν και δημοσίως δεν πρόκειται να καταφερθεί εναντίον της ΝΔ σε μια τέτοια περίπτωση εκτιμάται ότι θα στηρίξει παρασκηνιακά την κίνηση Σαμαρά. 687

ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η κατάσταση στην κεντροαριστερά πάντως γίνεται ακόμα πιο σύνθετη αλλά και δύσκολη, λόγω της περαιτέρω πολυδιάσπασης του χώρου. Είναι πολύ πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορέσει να κατέλθει στις εκλογές αν ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, η Νέα Αριστερά θα διασπαστεί και πιθανότατα θα τα κομμάτια της θα ενταχθούν σε διάφορους χώρους, το ΠΑΣΟΚ θα έχει επίσης απώλειες, ενώ με τα σημερινά δεδομένα τα κόμματα που θα δυσκολευτούν περισσότερο είναι η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, κόμματος που κινείται φυσικά δεξιότερα της ΝΔ.

