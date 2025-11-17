Η συνεχιζόμενη απήχηση του «Τούνελ» επιβεβαιώθηκε και σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε τη θέση του στην κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε πρώτη για μία ακόμη εβδομάδα, καταγράφοντας 18,2% στο σύνολο του κοινού και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με τις συγκλονιστικές υποθέσεις και την αφοσίωσή του στην αποκάλυψη της αλήθειας, το «Φως στο Τούνελ» προσελκύει κάθε Παρασκευή το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και αποτελεί, σταθερά, αδιαπραγμάτευτη επιλογή του.