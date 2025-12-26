Παρά τα στοιχεία, ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας, επιμένοντας στη θεωρία της αυτανάφλεξης — εκδοχή που είχε παρουσιάσει εξαρχής δημόσια.

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη στην αποκάλυψη της αλήθειας πίσω από τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, μια υπόθεση που για χρόνια θεωρούνταν τραγικό δυστύχημα.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του, στον Άγιο Στέφανο και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η συμπεριφορά του απέναντι στους αστυνομικούς ήταν σαν να τους περίμενε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει τίποτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση, αυτό που πρόσωσε τον δράστη ήταν ένα μπιτόνι βενζίνης το οποίο βρέθηκε κρυμμένο στο σπίτι του 60χρονου και όπως όλα δείχνουν, ήταν αυτό με το οποίο μετέφερε το εύφλεκτο υλικό τη μοιραία μέρα, για να βάλει φωτιά στο σπίτι και να εξαφανίσει τα όποια ίχνη δολοφονίας.

«Είμαστε σοκαρισμένοι που ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε την μητέρα του, μέσα από ένα σχέδιο σε 3 φάσεις. Πέρα από τα χάπια, πρέπει να της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη και μετά έβαλε τη φωτιά. Στη συνέχεια εμφάνισε ένα σαθρό άλλοθι και κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό» περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

«Είχαμε έρθει σε επαφή με τον γιο. Θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά, όταν κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα, μιλούσαμε συνέχεια, μίλησα μαζί του τον Σεπτέμβρη και έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις. Δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση για αυτήν τη μάνα. Μιλούσε για αυτανάφλεξη. Όταν πήγαμε για ρεπορτάζ στη γειτονιά, καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια στην μητέρα του. Ανησυχούσαν στη γειτονιά. Άκουγαν την γερόντισσα να κλαίει. Υπήρχε βιαιότητα και ένταση.

Ήθελε να πουλήσει το σπίτι για τα χρέη που είχε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη» είπε η Αγγελική Νικολούλη.

Οι δικαστικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της 87χρονης, ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία, έπειτα από νέα στοιχεία που ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό αφήγημα. Σύμφωνα με τα πορίσματα, η γυναίκα φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων, ενώ στη συνέχεια το σώμα της περιλούστηκε με βενζίνη και πυρπολήθηκε, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η υπόθεση είχε «κλείσει» ως δυστύχημα από αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, τα νέα πορίσματα της Πυροσβεστικής και οι τοξικολογικές αναλύσεις έφεραν στο φως αδιάσειστα δεδομένα: ίχνη εύφλεκτου υγρού στον χώρο και στο σώμα της γυναίκας, χαμηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα και παρουσία ηρεμιστικών ουσιών.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 87χρονη είχε χάσει τη ζωή της πριν ξεσπάσει η φωτιά και ότι ο εμπρησμός έγινε εκ των υστέρων, με στόχο την εξαφάνιση των ιχνών.

Ο ειδικός πραγματογνώμονας και αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Νικόλαος Διαμαντής χαρακτήρισε την υπόθεση «εμπρησμό συγκάλυψης», τονίζοντας ότι η ένταση της φωτιάς και οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τσιγάρο, αλλά μόνο με χρήση επιταχυντή καύσης, όπως η βενζίνη.

Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη αποδείχθηκε κομβική, καθώς έφερε στο φως αντιφάσεις, νέα δεδομένα και κρίσιμα ερωτήματα που επανενεργοποίησαν τη δικαστική διερεύνηση, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη του βασικού κατηγορουμένου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς τα χρέη του φέρεται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Στην προσπάθειά του να καλύψει τις οφειλές, είχε ήδη προχωρήσει στην πώληση οικογενειακών ακινήτων, μεταξύ αυτών ενός οικοπέδου στα Οινόφυτα και ενός διαμερίσματος στο Παγκράτι. Ωστόσο, το ακίνητο στο Κολωνάκι αποτελούσε το βασικό «αγκάθι», καθώς η μητέρα του αρνούνταν κατηγορηματικά να συναινέσει στην εκποίησή του.