Συνάντηση με τα στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών έχει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχετε να κάνετε απευθείας με εμάς. Δεν έχετε να κάνετε καθόλου με τη Βενεζουέλα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στα στελέχη των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Αφού επαίνεσε την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού το περασμένο Σάββατο, κατά την οποία συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καλωσόρισε τα στελέχη και δήλωσε πως πλέον «οι πετρελαϊκές εταιρείες ασχολούνται απευθείας με εμάς, όχι με τη Βενεζουέλα».

«Αν δεν είχαμε παρέμβει, η Κίνα ή η Ρωσία θα το είχαν κάνει», είπε, προσθέτοντας ότι μπορεί να είχαν ενεργήσει είτε σε συντονισμό είτε ξεχωριστά. «Είμαστε ανοιχτοί για δουλειές» πρόσθεσε προσκαλώντας τη Ρωσία και την Κίνα να «αγοράσουν όσο πετρέλαιο θέλουν» από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν ποιες εταιρείες μπορούν να εισέλθουν στη Βενεζουέλα για να εξάγουν πετρέλαιο κάτι που δεν συνέβαινε πριν καθώς όπως είπε «δεν είχαν εγγυήσεις, δεν είχαν ασφάλεια».

Προσθέτει ότι η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται «σύμμαχος» των ΗΠΑ. «Έχετε να κάνετε απευθείας με εμάς. Δεν έχετε να κάνετε καθόλου με τη Βενεζουέλα» επέμεινε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως οι πετρελαϊκές εταιρείες που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα θα λάβουν «εγγυήσεις ασφαλείας» από τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς φόβο. Η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται «σύμμαχος» των ΗΠΑ είπε και συμπλήρωσε πως 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ. Διευκρίνισε πως ένα μέρος των χρημάτων θα διατεθεί στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα και ένα μέρος σε πετρελαϊκές εταιρείες.

{https://www.youtube.com/watch?v=jfG3igOJplI}

«Αυτό είναι πολύ πετρέλαιο», είπε. «Και βρίσκεται καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Και συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την προσωρινή κυβέρνηση, προφανώς, αλλιώς δεν θα ήταν τόσο γενναιόδωροι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος φαίνεται να φοράει μια καρφίτσα στο πέτο που απεικονίζει τον εαυτό του, αναφέρθηκε εν συντομία σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην αναζωογόνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να την αντιμετωπίσει.

Σημειώνεται ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε επίσης το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως μέσο για την εσωτερική πολιτική του ατζέντα, με στόχο τη μείωση των τιμών ενέργειας για τους Αμερικανούς, κάτι που ορισμένοι θα το δουν ως μια προσπάθεια να κατευνάσουν τους υποστηρικτές τους που έχουν κουραστεί από τις παρεμβάσεις στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για «γιγάντιες πετρελαϊκές εταιρείες» των ΗΠΑ που θα δαπανήσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματά τους, όχι τα χρήματα της κυβέρνησης» για την ανοικοδόμηση της παραγωγικής ικανότητας και των υποδομών πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, όπως είπε ο Τραμπ, έχει επίσης συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ξεκινήσουν τη διύλιση και την πώληση 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της επ' αόριστον. Έχουμε την δυνατότητα διύλισης» είπε. «Αυτοί είναι οι σπουδαιότεροι άνθρωποι του πετρελαίου οπουδήποτε στον κόσμο», είπε αναφερόμενος στα στελέχη που είναι παρόντα στην αίθουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν γρήγορα τον εφοδιασμό της Βενεζουέλας με πετρέλαιο, κάτι που θα δημιουργήσει «μεγάλο πλούτο» για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αίθουσα και για την οικονομία των ΗΠΑ. «Θα το κάνουμε πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως», είπε χαρακτηριστικά επικαλούμενος στελέχη από αρκετές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Chevron, Exxon και Conoco.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην Γροιλανδία. Απευυθυνόμενος στα στελέχη, τους δημοσιογράφους και τον κόσμο, που τον παρακολουθεί είπε πως«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

{https://twitter.com/FoxNews/status/2009732544929976696}