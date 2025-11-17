«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μιλάει για την επαγγελματική του πορεία, εξηγεί γιατί απείχε από την τηλεόραση 15 χρόνια, ενώ μιλάει και για τους ρόλους του ως «δικαστής», αλλά και ως «γιατρός». Παράλληλα, αναφέρεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς της καριέρας του, όπως το «Λόγω Τιμής», που έφερε την αναγνώριση και το «Να με Προσέχεις» με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Πώς ένιωθε όταν παρουσίαζε το «Survivor» και ταυτόχρονα έπαιζε στο «Festen»; Γιατί δεν έχει παίξει ποτέ σε κωμωδία στην τηλεόραση; Γιατί θεωρεί πως πρέπει να διαφημίζει ότι είναι συμπαθητικός; Γιατί θεωρεί πως τρομάζει τους ανθρώπους; Στη συνέχεια, μιλάει για το δίλημμα του «Δικαστή» στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 όπου πρωταγωνιστεί, εξηγεί γιατί είναι τραγικός ήρωας και αποκαλύπτει τι θα έκανε στη θέση του. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Το Όνομα», που σκηνοθετεί και την παράσταση «Σωτηρία», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα.



Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Άβα Γαλανοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τη συνειδητή αποχή της από την τηλεόραση και τους λόγους που αρνήθηκε στο παρελθόν εμβληματικούς ρόλους. Γιατί της αρέσουν μόνο οι «Σέρρες»; Τι κάνει όταν βλέπει βία στην οθόνη της; Γιατί δεν έχει social media; Τι θυμάται από τις πετυχημένες σειρές που έχει παίξει; Είχε πρόταση να παίξει στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» Τέλος, η Άβα, με το πηγαίο της χιούμορ, μιλάει για τη γνωριμία της με τον Χάρη Ρώμα και τη συνεργασία τους στην ξεκαρδιστική κωμική παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» στο θέατρο Coronet.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Μαριάννα Παπαμακαρίου, την αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που με τη μπάσα φωνή της καταφέρνει να τραγουδάει εξίσου καλά από jazz μέχρι κλασικά λαϊκά τραγούδια. Η Μαριάννα μιλάει για τις πλούσιες μουσικές σπουδές της, για τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, για τη συνεργασία της με τον Πασχάλη Τερζή και τον Σωκράτη Μάλαμα, αλλά και για το γερό στομάχι που χρειάστηκε να έχει για να επιβιώσει επαγγελματικά. Έχει νιώσει ότι τη σνομπάρουν; Γιατί στα «σκυλάδικα» οι άνθρωποι είναι πιο γνήσιοι; Στη συνέχεια, αναφέρεται στον μονάκριβο γιο της, στην μητέρα της, που την δίδαξε να στέκεται σωστά στο τραγούδι, αλλά και στην ευαίσθητη ψυχή της, που λέει πάντα αλήθειες. Τέλος, μιλάει για την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα στο NOX, για την αναγνώριση που ήρθε με πολύ κόπο και τραγουδάει live στο στούντιο μεγάλες επιτυχίες.