Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό τον Γιώργο Λιάγκα - Δεν έλειπαν οι «σπόντες».

Με αφορμή τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Ανραούτογλου, συναντήθηκαν στον τηλεοπτικό «αέρα» του σταθμού ύστερα από την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των δύο ανδρών όταν είχε ακυρωθεί η εμφάνιση του πρώτου στην εκπομπή του «The 2Night Show».

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο τους, απέδειξαν σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, πως οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι σπόντες μεταξύ τους on- air.

Η συνάντηση Ανραούτογλου – Λιάγκα στον «αέρα» για καλό σκοπό

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αρχικά, υποδέχθηκε τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή λέγοντάς του: «Καλώς τον Γιώργο», ενώ τον φίλησε σταυρωτά.

Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λιάγκας, αποκρίθηκε με χιούμορ: «Τι γίνεται; Κάνεις κανονικά το 2Night; Εγώ νόμιζα ότι έκανες τον Τηλεμαραθώνιο. Ήρθα, έβγαλα την υποχρέωση, τελείωσε, αυτό ήταν».

Την τοποθέτησή του, ο οικοδεσπότης, δεν την άφησε ασχολίαστη, καθώς συμπλήρωσε: «Άμα είναι να το κάνεις από υποχρέωση μην έρθεις καθόλου», με τον Γιώργο Λιάγκα να τονίζει πως έκανε πλάκα: «Όχι, πλάκα κάνω!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τελικά, εκείνο το φαγητό που έκανε ο ΑΝΤ1 έπιασε τόπο. Δεν μας έπεσε βαρύ», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συνέχισε την κανονική ροή του προγράμματος για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4yutztpcmx?integrationId=40599y14juihe6ly}