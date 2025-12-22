Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου το «Παρά Πέντε» επιστρέφει για το μεγάλο reunion.

Είναι πλέον γεγονός, η αγαπημένη παρέα του «Παρά Πέντε», αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, επιστρέφει για μία ακόμη φορά με την προβολή του 50ου επετειακού επεισοδίου.

Οι πέντε πρωταγωνιστές, αναλαμβάνουν δράση εκ νέου, ενώ οι τηλεθεατές, αναμένεται να παρακολουθήσουν ένα show με τις πιο «δυνατές» στιγμές της σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μοιραστεί οι ίδιοι, έχουν γυριστεί και νέες σκηνές, με στιγμιότυπα από τα όσα έζησαν στην πάροδο των 20 ετών που έχουν περάσει.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, μεταδόθηκε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2005, ενώ αύριο το βράδυ, η Ντάλια, ο Σπύρος, ο Φώτης, η Αγγέλα και η Ζουμπουλία, ξανά συστήνονται στο κοινό.

Σήμερα ωστόσο, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Παρά Πέντε», αναρτήθηκε μία συγκινητική φωτογραφία όπου απεικονίζονται πι πρωταγωνιστές ακριβώς στην ίδια πόζα στο σαλόνι της Ντάλιας.

Στην λεζάντα της φωτογραφίας, αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. 20 χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ».

{https://www.instagram.com/p/DSkofgljWNx/}