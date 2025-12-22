Η Μαριλού Κατσαφάδου σε συνέντευξή της, μίλησε για το Γιώργο Καπουτζίδη.

Για τον Γιώργο Καπουτζίδη, της «Σέρρες» και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαριλού Κατσαφάδου σε συνέντευξη που παραχώρησε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Breakfast@Star».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός φαίνεται πως αναφέρθηκε τόσο στον σεναριογράφο όσο και στα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που βίωσε, τα πρώτα χωρίς την μητέρα της.

«Τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν είχα τη μαμά μου, γιατί ήταν και η γιορτή της, βασικά τα κουβαλάω ακόμα αυτά, αλλά βρίσκω ένα τρόπο με το παιδί και τον πατέρα μου… προσπαθώ να τα διαχειρίζομαι. Ναι ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα, και το κατάλαβε αυτό και ο Παναγιώτης γιατί σου λέει, τώρα είχε γιορτή. Το παιδί όμως είναι μεγάλη υπόθεση.. παίρνεις ζωή».

Η αναφορά στον Γιώργο Καπουτζίδη και τις «Σέρρες»

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα για τη σειρά «Σέρρες», ενώ εστίασε ιδιαίτερα στον σεναριογράφο και συνάδελφό της Γιώργο Καπουτζίδη, τονίζοντας πως την έχει βοηθήσει στη ζωή της:

«Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τις Σέρρες. Είμαι περήφανη γιατί είναι μία πολύ σημαντική δουλειά και είναι μία κατηγορία από μόνη της. Για εμένα ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός, γιατί μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου, πάντα θα τον ευχαριστώ. Ο Γιώργος έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας».

