Η Μαρία Μπακοδήμου αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης για τον «Πιο αδύναμο κρίκο».

Την επιστροφή του «Πιο αδύναμου κρίκου», ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του ΟΡΕΝ, επιβεβαιώνοντας και επίσημα πως στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το τηλεπαιχνίδι, αναμένεται να προβληθεί από τη νέα σεζόν πιο ανανεωμένο και απαιτητικό από τις προηγούμενες χρονιές, με την παρουσιάστρια, να βάζει το δικό της λιθαράκι στο πρόγραμμα με το χιούμορ και την αμεσότητά της.

«Ο πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται με την Μαρία Μπακοδήμου στο ΟΡΕΝ

«Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι.

Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση.

Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ», ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN».