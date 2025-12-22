Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Δήμητρα Γαλάνη, όπου και παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες τους, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι δύο γυναίκες, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στη μουσική και τα σπουδαία τραγούδια, ενώ η Δήμητρα Γαλάνη, τοποθετήθηκε και σχετικά με την τραπ, το είδος μουσικής που έχει ιδιαίτερη δημοσιότητα τα τελευταία έτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, η Δήμητρα Γαλάνη, μίλησε για τα τραγούδια και τη μουσική λέγοντας: «Το τραγούδι το σωστό, άρα και το καλό, είναι το τραγούδι που πρώτα απ’ όλα, σέβεται τη γλώσσα. Έχουμε εδώ έναν θησαυρό, που λέγεται Ελληνική γλώσσα, η οποία μιλιέται με τις αλλαγές της, αλλά μιλιέται…», σημείωσε αρχικά και συνέχισε εστιάζοντας στην μουσική:

«Είναι βαθιά ερωτικά, πολιτικά, είναι ουσιαστικά, λιτά στο λόγο… Αυτό, έρχεται από την παράδοσή μας.. συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πάθος, με αριστουργήματα», σημείωσε σε δεύτερο χρόνο, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου να συμπληρώνει:

«Δεν είναι απλά τραγούδια των μεγάλων στιχουργών, είναι και το τι έχει «πειράξει», ποια χορδή δική μου έχει «πειράξει», ανέφεραν οι δύο ερμηνεύτριες μιλώντας για τη συνεργασία τους και τη μουσική.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Γαλάνη, εστίασε στην τραπ μουσική, εξηγώντας πως το είδος υπάρχει αλλά δεν μεταφέρεται σωστά: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά είναι κακή τραπ αυτή. Είναι ένα είδος hip hop και συχνά γίνεται με ευτελή υλικά».

«Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Τραγουδάω 55 χρόνια, έχω δει τι έχει έρθει, τι έχει φύγει και τι έχει μείνει. Καμιά φορά, μέσα στον συρφετό, βρίσκεις κι ένα διαμάντι. Είναι ανάγκη της κοινωνίας. Είναι μια φάση κι αυτή», δήλωσε σε άλλο σημείο η Δήμητρα Γαλάνη, εστιάζοντας στη μουσική.

