Το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ο Στέφανος Παπαδόπουλος προχώρηση σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη λήξη συνεργασίας των δύο πλευρών λόγω της μήνυσης προς τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τη λήξη της συνεργασίας του με το Στέφανο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις και την μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πιο συγκεκριμένα, το νυχτερινό κέντρο «Can Can», προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας εξηγεί τους λόγους πίσω από την εν λόγω απόφαση, τονίζοντας πως οι δικαστικές διαμάχες τρίτων ατόμων δεν αφορούν την επιχείρηση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο χώρος λειτουργεί με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς του καλλιτέχνες, ενώ υπογραμμίζεται πως οι δημόσιες τοποθετήσεις έφεραν στο «κάδρο» τον χώρο εργασίας σε μία υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη ενώπιων των αρμόδιων αρχών.

Στην ανακοίνωση λοιπόν, σημειώνεται χαρακτηριστικά: Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

Αντίστοιχα, το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό», προβλήθηκε το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη ο οποίος και εξήγησε πως όταν έγινε γνωστή η είδηση, ο ίδιος δεν γνώριζε πως ο καταγγέλλων ήταν ένα από τα πρόσωπα που εμφανιζόταν στην δική του επιχείρηση:

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια», ανέφερε αρχικά ο επιχειρηματίας και συνέχισε:

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, αποκάλυψε πως επρόκειτο να τερματιστεί και η συνεργασία των δύο πλευρών: «Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη».

Να σημειωθεί πως η επίσημη ανακοίνωση, ήρθε λίγες ώρες μετά την προβολή των δηλώσεων του ιδιοκτήτη στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό».

