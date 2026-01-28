Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Στα ερωτήματα των δημοσιογράφων απάντησε η Καίτη Γαρμπή, αναφερόμενη τόσο στη συνεργασία της με τον Διονύση Σχοινά, όσο και στην πρόσφατη, δύσκολη απόφασή της, να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις της εξαιτίας έντονης αδιαθεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, το ζευγάρι σχολίασε την επαγγελματική του πορεία: «Η συνεργασία με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα, στα χρόνια που δουλεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στην δύσκολη απόφαση που έλαβε πρόσφατα να ακυρώσει εμφανίσεις της για λόγους υγείας, τονίζοντας ότι δεν ήταν εύκολη επιλογή: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ήταν που ακύρωσα τις εμφανίσεις μου, απλά εδώ έχω συμπαράσταση», τόνισε και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν εμφανίστηκε μόνος του ούτε ο Διονύσης Σχοινάς:

«Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Γιατί εγώ πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή και καθίσαμε στο σπίτι».

Κλείνοντας, ο σύζυγός της και τραγουδιστής, πρόσθεσε: «Η Καίτη Γαρμπή για να μην πάει στο μαγαζί, σημαίνει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί».

