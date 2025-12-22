Ένταση on air στις πρωινές εκπομπές του Ant1.

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί ανάμεσα στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του Mega και του Open, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τα Μάλγαρα. Η παρεξήγηση εξελίχθηκε σε δημόσια σύγκρουση, με τους παρουσιαστές των δύο καναλιών να κάνουν λόγο για «τηλεοπτικές πρακτικές άλλων εποχών».

Αφορμή της έντασης στάθηκε ο συνδικαλιστής αγρότης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος ελέγχεται για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», είχε προηγηθεί συμφωνία ώστε ο κ. Ανεστίδης να παραχωρήσει συνέντευξη στο Mega. Ωστόσο, στο σημείο βρέθηκαν και συνεργεία άλλων καναλιών, τα οποία τοποθέτησαν μικρόφωνα προκειμένου να εξασφαλίσουν δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο συνδικαλιστής δήλωσε ότι «προτεραιότητα έχει το Open», με δημοσιογράφο της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» να του τοποθετεί ακουστικό για επιστροφή ήχου. Την ίδια στιγμή, οι παρουσιαστές του Open, Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, διέκοψαν τη μετάδοση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους. «Αυτό που γίνεται είναι ανήθικο. Είναι πρακτικές της δεκαετίας του ’90», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο Μάνος Νιφλής, εμφανώς εκνευρισμένος, δήλωσε πως του προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τέτοιες τακτικές εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αφήνοντας αιχμές για ενδεχόμενες εντολές προς τους δημοσιογράφους. «Ο άνθρωπος είπε ξεκάθαρα ότι προτεραιότητα έχει το Open και παρ’ όλα αυτά κάποιοι πήγαν να βγάλουν μικρόφωνα και ακουστικά. Έχω να δω κάτι τέτοιο από τη δεκαετία του ’90», σημείωσε.

Από την πλευρά του Mega, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε τη διακοπή της σύνδεσης και απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι η εκπομπή είχε κανονίσει τη συνέντευξη για μετά τις 8. «Όταν εμφανίστηκαν και άλλοι συνάδελφοι, ήταν απολύτως λογικό να πλησιάσουν. Όμως υπάρχουν πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές, όπως η τοποθέτηση επιστροφής ήχου ώστε ο καλεσμένος να ακούει συγκεκριμένο παρουσιαστή. Αυτά τα καταδικάζαμε παλαιότερα και δεν πρόκειται να τα υιοθετήσουμε», ανέφερε.

Λίγη ώρα αργότερα, θέση πήρε και η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την «Κοινωνία ώρα Mega», επισημαίνοντας πως η εκπομπή είχε δεσμευτεί να διατηρήσει εορταστικό και ήπιο κλίμα. Χαρακτήρισε «ατυχείς» τις δηλώσεις που ακούστηκαν από «συγκεκριμένο κανάλι» και υπογράμμισε ότι η ομάδα της σέβεται διαχρονικά όλους τους συναδέλφους, χωρίς να δίνει εντολές στους συνεργάτες της. «Όλοι καλύπτουμε τα ίδια θέματα και όλοι θα πάρουμε δηλώσεις», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε με νόημα: «Καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάζουν και λίγο τον καθρέφτη. Δεν βλάπτει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4m4b5qr2h5?integrationId=40599y14juihe6ly}