Λύση στο πρόβλημα της χρήσης του Starlik από ρωσικά μη-επανδρωμένα αεροσκάφη επιθυμεί να δώσει η Ουκρανία σε συνεργασία με την SpaceX.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική εταιρεία δορυφορικών υπηρεσιών SpaceX, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα της φερόμενης χρήσης του συστήματος Starlink από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ. Η τοποθέτησή του έρχεται μετά από πρόσφατες πληροφορίες για εντοπισμό τερματικών Starlink σε ρωσικά UAV μεγάλης εμβέλειας που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Το ζήτημα είχε αναδειχθεί νωρίτερα από σύμβουλο του υπουργείου, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να αξιοποιεί το Starlink –σύστημα που θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτικό στις κλασικές παρεμβολές– για την καθοδήγηση drones και την εκτέλεση πληγμάτων σε ουκρανικούς στόχους.

«Είμαστε ευγνώμονες στην πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και προσωπικά στον Έλον Μασκ, για την ταχεία ανταπόκριση και την έναρξη των εργασιών για την επίλυση της κατάστασης», έγραψε ο Φιόντοροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, που πρόσφατα διορίστηκε σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, είχε δημοσιεύσει τις προηγούμενες ημέρες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συντρίμμια ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας, μεταξύ αυτών και τύπου Shahed, στα οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– διαπιστώθηκε πρόσβαση στο δίκτυο Starlink.

Σε νέα δήλωσή του σήμερα, ο Μπεσκρέστνοφ έκανε λόγο για «εκατοντάδες» περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον ουκρανικών στόχων από ρωσικά drones εξοπλισμένα με δυνατότητα σύνδεσης στο Starlink.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, χρησιμοποιεί δεκάδες χιλιάδες τερματικά Starlink τόσο για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης όσο και για την πλοήγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιλέγοντάς τα λόγω της σταθερότητας της σύνδεσης και της αντοχής τους σε εχθρικές παρεμβολές.

Η SpaceX ενεργοποίησε την υπηρεσία Starlink πάνω από την Ουκρανία το 2022, έπειτα από σχετικό αίτημα του Κιέβου στις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπηρεσίες Starlink δεν παρέχονται στη Ρωσία.

