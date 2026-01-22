Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, οι Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Chase και Morgan Stanley αναμένεται να ηγηθούν της διαδικασίας.

Σε τροχιά για μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) όλων των εποχών φαίνεται να εισέρχεται η SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας έχει αναθέσει κεντρικό ρόλο σε κορυφαίες τράπεζες της Wall Street για την προετοιμασία της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, οι Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Chase και Morgan Stanley αναμένεται να ηγηθούν της διαδικασίας, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της ιστορικής IPO.

Το τελευταίο διάστημα, ανώτατα στελέχη της SpaceX έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τραπεζίτες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η εισαγωγή στο χρηματιστήριο να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε εσωτερική πώληση μετοχών, η οποία αποτιμά τη SpaceX περίπου στα 800 δισ. δολάρια, επίπεδο που την κατατάσσει ανάμεσα στις πολυτιμότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Πηγές με γνώση των διεργασιών επισημαίνουν ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν και άλλες τράπεζες στην IPO, τονίζοντας ωστόσο πως δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και ότι το χρονοδιάγραμμα ή η δομή της προσφοράς μπορεί να μεταβληθούν.

Εφόσον προχωρήσει, η δημόσια εγγραφή της SpaceX εκτιμάται ότι θα αντλήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσό που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 29 δισ. δολάρια που συγκέντρωσε η Saudi Aramco κατά την IPO του 2019, καθιστώντας την ενδεχομένως τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.