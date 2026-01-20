O Μασκ έγραψε κάτω από μία ανάρτηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους «πόσο θα κόστιζε να την αγοράσω;».

Η διαδικτυακή διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και της Ryanair Holdings Plc συνεχίστηκε για δεύτερη εβδομάδα, με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο να σκέφτεται ξανά την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας μετά από σύγκρουση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Ο Μασκ δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Χ μια δημοσκόπηση ρωτώντας αν θα έπρεπε να αγοράσει τη Ryanair και να επαναφέρει «τον Ryan στη θέση που δικαιωματικά του ανήκει».

{https://x.com/elonmusk/status/2013315607253655621?s=20}

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Μασκ έγραψε κάτω από μία ανάρτηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους «πόσο θα κόστιζε να την αγοράσω;» (και να αντικαταστήσει τον Μάικλ Ο'Λίρι).



Η διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ο'Λίρι δήλωσε ότι δεν θα σκεφτόταν να εγκαταστήσει την υπηρεσία Starlink της SpaceX σε όλο τον στόλο της Ryanair λόγω του κόστους καυσίμων από το βάρος και την αντίσταση της κεραίας που ήταν εγκαταστημένη στην οροφή της καμπίνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μασκ στη συνέχεια τον αποκάλεσε «παραπληροφορημένο» και με τη σειρά του ο Ο' Λίρι χαρακτήρισε τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο».

Η Ryanair έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, τρεις φορές μεγαλύτερη από την Deutsche Lufthansa AG. Ο Ο' Λίρι, ο οποίος έχει μετατρέψει την εταιρεία στον μεγαλύτερο αερομεταφορέα χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, με τη μετοχή της βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων.

Με πληροφορίες από business-standard.com