Η Ryanair εκτιμά ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών θα αυξηθεί κατά σχεδόν 208 εκατομμύρια φέτος.

Η Ryanair θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων της κατά 9% καθώς προβλέπει μεγάλη αύξηση του αριθμού των επιβατών της.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε ότι οι τιμές θα αυξηθούν έως και 9%, σε σύγκριση με την αύξηση 7% που προέβλεψε τον Νοέμβριο, καθώς εκτιμά ότι ο αριθμός των ταξιδιωτών θα αυξηθεί κατά σχεδόν 208 εκατομμύρια φέτος.

Δημοσιεύοντας τα τριμηνιαία αποτελέσματά της, η εταιρεία δήλωσε ότι οι μέσες τιμές της αυξήθηκαν κατά 4% στα 44 ευρώ έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε απότομη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη της, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο 256 εκατομμυρίων ευρώ από την ιταλική αρχή ανταγωνισμού για «κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της» εμποδίζοντας τα ταξιδιωτικά γραφεία να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 24,4 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο, μείωση 83% από τα 143,7 εκατομμύρια ευρώ που παρατηρήθηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τα συνολικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 9% στα 3,21 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 6% στα 47,5 εκατομμύρια.

Οι κρατήσεις κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Οκτωβρίου, καθώς και η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όλα αυτά δηλαδή που επηρεάζουν τις «προοπτικές των ναύλων» της, συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Τον Δεκέμβριο, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία είχε «θέσει σε εφαρμογή μια περίτεχνη στρατηγική» που δυσκόλευε τα διαδικτυακά και παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία να αγοράζουν πτήσεις της Ryanair μέσω της ιστοσελίδας της. Τόνισε ότι η στρατηγική της Ryanair εμπόδιζε ή παρεμπόδιζε τις αγορές ή τις καθιστούσε «οικονομικά ή τεχνικά επαχθείς», ιδίως όταν οι πτήσεις συνδυάζονταν με υπηρεσίες από άλλες αεροπορικές εταιρείες ή με τουριστικά και ασφαλιστικά προϊόντα.

Ωστόσο, η Ryanair δήλωσε ότι το πρόστιμο ήταν «αβάσιμο» και ήταν «σίγουρη» ότι θα ανατρεπόταν κατόπιν έφεσης. Υποστήριξε ότι το μοντέλο της πώλησης πτήσεων απευθείας στους πελάτες ήταν ανταγωνιστικό επειδή σημαίνει ότι τα εισιτήρια είναι χαμηλότερα, επομένως οι καταναλωτές ωφελούνται.

Με πληροφορίες του SkyNews/BBC