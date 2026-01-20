«Αγοράστε τώρα πριν αποκτήσει μία θέση ο Μασκ» έγραψε η Ryanair.

Ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, συγκάλεσε συνέντευξη Τύπου για να «απευθυνθεί/ξεγυμνώσει» τον Ίλον Μασκ μετά τις αλαζονικές δηλώσεις του, online δημοσκοπήσεις και όλα όσα έχει κάνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες πυροδοτώντας διαμάχη με την εταιρεία.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τρίτης, η Ryanair χαρακτήρισε την [εξαγορά] από τον Μασκ «το τελευταίο αστείο του» ενώ ο Ο'Λίρι είπε ότι «ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών από ό,τι για την αεροδυναμική των αεροσκαφών».

Η αεροπορική εταιρεία απάντησε στο «αστείο» λέγοντας πως ξεκινά την πώληση θέσεων «μεγάλων ηλιθίων» ειδικά για τον Μασκ και «οποιονδήποτε άλλον ηλίθιο στο X», προσφέροντας 100.000 θέσεις έναντι 16,99 ευρώ. «Αγοράστε τώρα πριν αποκτήσει μία ο Μασκ», ανέφερε η Ryanair.

Τι έχει γίνει με Μασκ και Ο' Λίρι

Ο ιδρυτής της Tesla έκανε μια δημοσκόπηση στο X, ρωτώντας όπως πάντα με υπεροψία τους ακολούθους του αν θα έπρεπε να αγοράσει την Ryanair και να «αποκαταστήσει τον Ryan ως νόμιμο ηγέτη τους». Αυτό ξεκίνησε αφότου είχε κάνει την πρόταση αυτή εν μέσω διαμάχης με την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία σχετικά με τη χρήση Wi-Fi στις πτήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Newstalk ότι δεν θα δώσει καμία σημασία στον Μασκ και τον χαρακτήρισε «ηλίθιο» όταν ρωτήθηκε για την εισαγωγή του δορυφορικού συστήματος του Μασκ, Starlink στα αεροπλάνα. Ο Ο' Λίρι είπε ότι θα ήταν πολύ δαπανηρό, καθώς η κεραία θα επιβαρύνει το αεροσκάφος και «οι επιβάτες δεν θα πλήρωναν για τη χρήση του ίντερνετ». Ο Μασκ δεν το άφησε ασχολίαστο και συνέχισε να απαντά με αναρτήσεις λογαριασμό του X της Ryanair που χλεύαζαν τον μεγιστάνα της εταιρείας.