O Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα X για να «ενισχύει την παραπληροφόρηση».

Η πρόταση Σάντσεθ για απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ισπανία εξόργισε τον Έλον Μασκ, ο οποίος μίλησε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον Ισπανό πρωθυπουργό. Ο Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι ότι θα προστατεύσει τα παιδιά από τη «ψηφιακή Άγρια Δύση» και το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνησή του θα προβλέπει ότι τα διευθυντικά στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λογοδοτούν για παράνομα περιεχόμενα - και περιεχόμενα μίσους.

Ο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι απαιτείται άμεση δράση, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα «αποτυχημένο κράτος όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά».

Επιπλέον, κατηγόρησε τον πολυεκατομμυριούχο ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα X για να «ενισχύει την παραπληροφόρηση», αναφορικά με την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 εργαζόμενους χωρίς έγγραφα και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι και ο Έλον Μασκ είναι μετανάστης.

Προσβλητικός Μασκ

Ο Μασκ απάντησε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς μέσω του X, φυσικά.

«Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι τύραννος και προδότης του ισπανικού λαού», έγραψε.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα έκανε νέα ανάρτηση, γράφοντας: «Ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας ολοκληρωτιστής».

Οι εκπρόσωποι των Google, TikTok, Snapchat και Meta δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού για τα προτεινόμενα μέτρα της Ισπανίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης κοντά στην ανακοίνωση ανάλογης απαγόρευσης. Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ' ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους... Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», είπε ο Σάντσεθ στο World Governments Summit στο Ντουμπάι. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Η Ισπανία αποτελεί μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες, που ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «συμμαχία των ψηφιακά πρόθυμων», για να συντονίσουν και να εφαρμόσουν κανονισμούς διασυνοριακά, χωρίς ωστόσο να πει σε ποιες αναφέρεται. Η πρώτη τους συνάντηση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η μάχη ξεπερνά κατά πολύ τα όρια οποιασδήποτε χώρας», είπε, χωρίς να δοθεί περαιτέρω διευκρίνιση από το γραφείο του.

