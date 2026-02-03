Αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό της δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω της συνθήκης.

Σε ποινή 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος στην Επανομή Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε πυροβολήσει με καραμπίνα στον αέρα προκειμένου να τρομάξει παρέα ανηλίκων οι οποίοι έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του.

Από τη διασπορά των πλαστικών φυσιγγιών τραυματίσηκε ένας 15χρονος.

Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2025, με τον 56χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανήλικοι τον εξύβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες κι άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που του προκάλεσε αγανάκτηση. Μάλιστα, ο 56χρονος προσκόμισε στο δικαστήριο βιντεοληπτικό υλικό με παρόμοια περιστατικά που είχαν συμβεί στο παρελθόν, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είχαν καταγγελθεί στις Αρχές.

Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα και υπέρβαση των νομίμων ορίων της, ισχυρισμός όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση λόγω της συνθήκης. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.