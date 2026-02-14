Όπως έχει αποκαλυφθεί η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιμένουν κοριτσάκι.

Η Αλεξάνδρα Νίκα πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της.

Τα σημάδια μιας νέας εγκυμοσύνης ήταν ήδη ορατά από την εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο σόου της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής.

Και λίγες ημέρες αργότερα η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι θα γίνει κουμπάρα του ζευγαριού με τη φημολογία για εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα να φουντώνει.

Σήμερα, με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε μια φωτογραφία με τον γιο της Βασίλη και τη φουσκωμένη της κοιλιά.