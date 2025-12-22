Ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Νίκος και η σύζυγός του, Γωγώ Φάκου, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» βρέθηκαν καλεσμένοι το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου, ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Νίκος, με τη σύζυγό του, Γωγώ Φάκου, όπου και παραχώρησαν μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Με αφορμή την παράσταση που είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, οι δυο τους, αναφέρθηκαν τόσο σε εκείνον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Θεοδωράκης, έμαθε το ποιος είναι ο πατέρας του. Μάλιστα, ο ίδιος, απάντησε και στα ερωτήματα που αφορούν την κληρονομιά και την περιουσία του.

Ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Νίκος στον καναπέ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα»

«Είναι η Αλεξάνδρα με τη φωνή της, με το χαμόγελο, την καλοσύνη, όπως την ήξερα. Απλά της έδωσα την ευκαιρία μέσα από την γνωριμία μου με τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο να εξομολογηθεί, να πει την ιστορία της», είπε ο Νίκος Θεοδωράκης, αναφερόμενος στην κασέτα που επρόκειτο να ακουστεί στην παράσταση με τη φωνή της μητέρας του.

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο ίδιος, μίλησε για το γεγονός πως έμαθε την αλήθεια για τον πατέρα του σε ηλικία 35 ετών: «Έμαθα στα 35 μου ότι ήμουν ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη. Το ήξεραν μέχρι και οι φίλοι που πίναμε καφέ. Το ’92, είχα πάρει τα παιδιά μου και είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Ένας από τους λόγους που έβαλα μπροστά το Θεοδωράκης, είναι για να σταματήσει το σούσουρο… Όλοι το ήξεραν, εκτός από εμένα. Με τιμώρησαν, γιατί για 35 χρόνια δεν μου είπαν την αλήθεια. Ακόμα και οι άνθρωποι που πίστευα ότι με αγαπούσαν, μου έκρυβαν ποιος είμαι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να αποκατασταθεί η αλήθεια. Δεν έμαθα απλώς ποιος είναι ο πατέρας μου, έμαθα ποιος είμαι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, ο Νίκος Θεοδωράκης, απάντησε στα ερωτήματα λέγοντας πως με τον πατέρα του δεν είχαν συζητήσεις περί οικονομικών και περιουσιακών ζητημάτων: «Συνεχίζω αυτή την ιστορία. Εξαρχής, ποτέ με τον Μίκη δεν θα συζητούσα για οικονομικά και για περιουσιακά ζητήματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω στη ζυγαριά το χρήμα ή τα περιουσιακά σε σχέση με την αλήθεια μου. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αυτή είναι η ιστορία όλη».

