Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη «αθανασία», σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, ξεκίνησε με ένα θριαμβευτικό διήμερο παραστάσεων στο Θέατρο Βασιλάκου, και συνεχίζει κάθε Δευτέρα και Τρίτη.





Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.





Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς.

{https://youtu.be/i0lSTLQ9Zug?si=0Lo1tdrCjkZhAdnR}

Μαζί της επί σκηνής, οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το «θαύμα» συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του. Βασίζει όλη της τη θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού.

Ιδρύει τη δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική persona με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.





Αντλώντας στοιχεία από την θρησκευτική πρακτική, τα social media και τη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, η παράσταση ανατέμνει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει. Η «αθανασία» γίνεται σύμβολο μιας Ελλάδας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και στα σκοτάδια της, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής της αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος.





Μια μελέτη για το πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη απελπισία και πώς λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, μέσω της ψευδαίσθησης. Τί γίνεται όταν η πίστη εμπορευματοποιείται; Τί γίνεται όταν η αθανασία καθίσταται προϊόν; Πόσο επικερδής μπορεί να αποβεί η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχής; Πώς λειτουργεί η εξαπάτηση μιας πλειοψηφίας που ψάχνει εναγωνίως από κάπου να κρατηθεί, για να σώσει την ψυχή της;





Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου.

Πληροφορίες



Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

κάθε Δευτέρα και Τρίτη





Με την Έλλη Τρίγγου και τους (αλφαβητικά):

Θανάσης Βλαβιανός

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Ειρήνη Μπούνταλη

Γιώργος Νούσης

Αλέξανδρος Τούντας





Συντελεστές



Κείμενο - Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Video art: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Εικαστικές συνθέσεις: Γιώργος Μπούνιας

Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Trailers: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Make-up artist: Ρούλα Λιανού

Γραφιστικές προσαρμογές: Indigo Creative

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social media: POP Communications – Κάλλη Μαυρογένη

Παραγωγή: Prime Entertainment







Πρόγραμμα Παραστάσεων



κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά



Εισιτήρια

more.com



