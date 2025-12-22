Θετικός στο ενδεχόμενο να αποκτήσει και δεύτερο παιδί ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπου και αναφέρθηκε στην οικογένειά του, τα δεύτερα Χριστούγεννα με το γιο του, αλλά και στην επιθυμία του να αποκτήσει και δεύτερο παιδί με την Αλεξάνδρα Νίκα.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής, σημείωσε πως η οικογένειά του, είναι ό,τι σημαντικότερο έχει στη ζωή του, ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί κίνητρο για όσα κάνει:

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτούς τα κάνω όλα», σημείωσε αρχικά και απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού:

«Αν τα φέρει ο Θεός θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4j4erxr6gx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, σε άλλο σημείο των δηλώσεων, απάντησε σχετικά με το αν σκοπεύει να πολιτευτεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο δεν είναι στα σχέδιά του:

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω «όχι». Πρέπει να βγαίνω κάθε μέρα. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4j0kkbpc89?integrationId=40599y14juihe6ly}