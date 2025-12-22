Όσα αποκάλυψε η Μαρίνα Ψάλτη για τον «Άγιο Έρωτα».

«Άγιος έρωτας», απόψε και αύριο στις 21:00, τα δυο τελευταία συγκλονιστικά επεισόδια του 2025.

Η Μαρίνα Ψάλτη, η αγαπημένη και βασανισμένη Πετρούλα, μιλά στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά.

Η τελευταία περιπέτεια της Πετρούλας με τη φυματίωση, την εξασθένησε τόσο που δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Στα τελευταία επεισόδια παρακολουθούμε την υγεία της να επιδεινώνεται συνεχώς…

«Κλείνει ένας κύκλος» θα πει η ίδια, «μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σίριαλ και όχι γιατί έκανε αυτή την επιτυχία. Το αγάπησα γιατί συναντήθηκα με ανθρώπους που κάποιους τους συμπάθησα πολύ, κάποιους τους αγάπησα πολύ, κάποιους δεν θα τους χάσω… ελπίζω. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και ήρθε και σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν πολύ δύσκολη, οπότε είναι κάτι που θα το θυμάμαι».

Πώς βίωσε τα τελευταία της γυρίσματα; «Εγώ έπαθα το εξής, είχαν μείνει δύο τελευταίες σκηνές, όχι όμως του θανάτου. Και ξαφνικά -μετά από ενάμιση χρόνο- έπαθα τρακ, άρχισα να ανεβάζω παλμούς και αναρωτιόμουν γιατί μου συμβαίνει. Ήταν ένα περίεργο ανάμεικτο συναίσθημα επειδή τελείωνε κι έφευγα. Ήταν η στιγμή του αποχωρισμού και υπήρχε πολλή συγκίνηση… δεν είναι αυτονόητο ότι στις δουλειές μας περνάμε πάντα καλά», θα πει χαρακτηριστικά, και θα ευχηθεί για το 2026 «να έχουμε υπομονή, αντοχές και δύναμη».

