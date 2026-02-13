Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο Χάρης είναι επιτέλους ελεύθερος να συνεχίσει τη ζωή του με την Αναστασία.

Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στη Δώρα.

Η Ελένη και η Άννα είναι έτοιμες να φύγουν μαζί, αφήνοντας τα πάντα πίσω τους.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ο Κυριάκος καταρρέει μεθυσμένος στη σάλα του ξενοδοχείου, προκαλώντας αναστάτωση, και η Δέσποινα τον φροντίζει μέχρι να συνέλθει.

Η Θάλεια, η Χλόη και ο Πέτρος καταφθάνουν ανήσυχοι και τον μεταφέρουν στο σπίτι, με τον Κυριάκο να αρνείται να εξηγήσει γιατί ήπιε τόσο. Την ίδια στιγμή, η Ελένη, προτείνει στην Άννα να φύγουν για πάντα από τη Στέρνα, όμως η Άννα αρνείται.

Η Ελένη συντετριμμένη, μην έχοντας αλλού να στραφεί, καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Νικηφόρος, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρά της Μάρως να αντιμετωπίσει τον Βαζούρα, παλεύει με την ταραχή που γεννήθηκε στιγμιαία μέσα του για κείνη.

Στο μεταξύ, ο Παύλος παριστάνει στον πατέρα Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο πατέρας Νικόλαος αρνείται να του δώσει συγχώρεση όσο δεν παραδίδεται για τα εγκλήματά του στη χωροφυλακή.

Παράλληλα, ο Χάρης παίρνει τη μεγάλη δικαίωση: το διαζύγιο του βγαίνει. Όμως, αυτός δεν είναι το μόνο ευχάριστο για την οικογένεια Βαρελά. Άλλο ένα απρόσμενα καλό νέο έρχεται και για τη Χριστίνα.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Τα μυστικά όλων στη Στέρνα κρέμονται από μια κλωστή. Η Δώρα βλέπει τον Γεράσιμο ζωντανό μπροστά της και λιποθυμάει. Ο άντρας που νόμιζε νεκρό επιστρέφει, αλλά η αλήθεια πίσω από την επιστροφή του μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεται.

Κι ο Αργύρης δεν ξέρει ακόμα το παραμικρό. Την ίδια ώρα, η Χλόη αποκαλύπτει στην Ελένη ότι τις είδε με την Άννα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη φίλη της, ενώ η Άννα βρίσκεται εκτός εαυτού.

Ο Παύλος προσφέρει σπίτι στη Δέσποινα, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή του, ενώ παράλληλα στήνει νέες παγίδες στη Θάλεια.

Εντωμεταξύ, στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία εξομολογείται στον Ηλία τη λατρεία της για τον πατέρα της και την απέχθειά της για τη Χλόη. Τη Χλόη που θα βρεθεί και πάλι μόνη με τον πατέρα Νικόλαο, ρισκάροντας ξανά τα πάντα στη ζωή της.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου.

Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά.

Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει. Ο Παύλος πληροφορείται πως ο Νικηφόρος ψάχνει τον Βαζούρα, ενώ ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με τις ανησυχίες του Νικηφόρου για τη συμπεριφορά της Άννας.

Η Άννα επιλέγει τελικά την Ελένη και φτάνει κοντά στο να της αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Ηλίας συγκρούεται ανοιχτά με τον Διευθυντή, ο οποίος του απαγορεύει να συνεχίσει την ψυχανάλυση της Σοφίας.

Ο Αντρέας, σε συνεννόηση με τη διευθύντρια των φυλακών, οργανώνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στη Χριστίνα να αποφυλακιστεί άμεσα μαζί με το μωρό της, σκορπώντας χαρά στην οικογένεια Βαρελά.