Ένταση προκλήθηκε και όταν ο κ. Δημήτρης Ιωαννίδης, δικηγόρος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, επιχείρησε να ψέξει τον πατέρα της Μάρθης

Στην κατάθεση μήνυσης κατά του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ, για τα Τέμπη, κ. Βασίλη Καπερνάρου θα προχωρήσει ο Πάνος Ρούτση, διά της δικηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αφορμή αποτέλεσε το επεισόδιο που είχαν την περασμένη Δευτέρα έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου ο Βασίλης Καπερνάρος απηύθυνε στον πατέρα του Ντενι, «πήγαινε κάνε καμιά απεργία»!!!

«Η ακραία προσβολή του αγώνα ενός πατέρα που παραλίγο να χάσει τη ζωή του διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη για το παιδί του, δεν είναι δικαίωμα κανενός εντεταλμένου, κανενός εντολοδόχου κομιστή περιφερειακού άρχοντα και συνηγόρου», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ένταση στη δίκη

Στο μεταξύ, σε κλίμα έντασης διεξήχθη και η σημερινή διαδικασία. Δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων κατήγγειλαν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν πρόσβαση στην κεντρική δικογραφία των Τεμπών. Αφορμή δύο έγγραφα στα οποία στηρίχθηκε η κ. Βάσια Καπερνάρου προκειμένου να απευθύνει ερωτήσεις στον κ. Ψαρόπουλο. Και τα δύο δεν περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τα εξαφανισμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας αλλά στην μεγάλη δικογραφία για την κύρια δίκη.

Ένταση επίσης προκλήθηκε και όταν ο κ. Δημήτρης Ιωαννίδης, δικηγόρος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, επιχείρησε να ψέξει τον πατέρα της Μάρθης, λέγοντας του «εσείς αποφασίσατε να παραστήσετε τον μάρτυρα». Αντέδρασε έντονα τόσο ο κ. Ψαρόπουλος όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων.

Εκταφές

Μετά το πέρας της διαδικασίας συγγενείς θυμάτων σε δηλώσεις τους κατηγόρησαν την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Λάρισας ότι καθυστερεί για μήνες τη διαδικασία των εκταφών. Ο νέος πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών δήλωσε χαρακτηριστικά, «εννέα οικογένειες απαιτούμε από τον πρωθυπουργό, από τη δικαιοσύνη, από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, παντού θα πάμε. Θα γίνουν οι εκταφές θέλουν δεν θέλουν με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, οι γονείς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Φεβρουαρίου.