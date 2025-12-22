«Tracker» - Η Νο 1 σειρά στην Αμερική. Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών έρχεται στον Alpha.

Η αμερικανική αστυνομική δραματική σειρά «Tracker», που αναδείχθηκε η Νo1 νέα σειρά σε τηλεθέαση στις ΗΠΑ τη σεζόν 2023-2024 και συνεχίζει δυναμικά ως Νο1 σειρά και την τρέχουσα σεζόν, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, προσφέροντας αγωνία, δράση και έντονο συναισθηματικό βάθος.

«Όλοι ψάχνουμε κάτι…»

Ο Κόλτερ Σο είναι ένας μοναχικός ερευνητής και «κυνηγός επικηρυγμένων» που διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας αγνοούμενους ανθρώπους και απαντήσεις σε δύσκολες, συχνά επικίνδυνες υποθέσεις, έναντι αμοιβής. Εξοπλισμένος με εξαιρετικές δεξιότητες στην ιχνηλάτηση και την επιβίωση, συνεργάζεται συχνά με τις αρχές, παραμένοντας όμως πάντα ανεξάρτητος και πιστός στον δικό του αυστηρό ηθικό κώδικα.

Πίσω από κάθε αποστολή, ξεδιπλώνεται σταδιακά και η προσωπική του ιστορία: οικογενειακά μυστικά, ένα τραυματικό παρελθόν και η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τον θάνατο του πατέρα του. Ένα παζλ που συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η σειρά «Tracker» βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα «The Never Game» του Τζέφρι Ντίβερ και συνδυάζει καταιγιστική δράση, αγωνία και ανθρώπινες ιστορίες, καθιστώντας την μια σύγχρονη τηλεοπτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, επιβεβαιώνοντας γιατί κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

{https://www.youtube.com/watch?v=1gL8yZwyb7c}