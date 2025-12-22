Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει το μυστικό της Γαλήνης και της στήνει παγίδα. Μην χάσετε τα καθηλωτικά τελευταία επεισόδια του 2025 στο «Πόρτο Λεόνε».

«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha! Έρχονται τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς.

Μη χάσετε τις ανατρεπτικές εξελίξεις απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 26

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα.

Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη και ο Βούλγαρης έρχεται αντιμέτωπος µε µία μεγάλη βλάβη στο πλοίο του.

Η Αλεξάνδρα φεύγει για ένα κρυφό ραντεβού µε κάποιον, που θα της αποκαλύψει κάτι που θα της φανεί ανέλπιστα χρήσιμο σε σχέση µε την Γαλήνη. Η Γαλήνη εξηγεί στον Γιάμαρη τον φόβο της για την παρουσία της Αγγελικής στη ζωή του Γρηγόρη και εκείνος της δίνει τις αποδείξεις που του είχε ζητήσει για την σχέση αυτής της γυναίκας µε τον Στράτο. Η νέα αποκάλυψη ότι η θεία του νεαρού μάρτυρα είναι άνθρωπος του Καπετανάκου ταράζει τη Γαλήνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=pF0tCpLp55I}

Ο Σπύρος προσπαθεί να την καθησυχάσει με τη διαβεβαίωση ότι θα είναι στο πλευρό της. Στο μεταξύ όμως ο βοηθός του Γιάμαρη κρυφακούει τη συνομιλία τους. Ακούει ότι ο Σπύρος και η Γαλήνη κανονίζουν συνάντηση κρυφά, στο σπίτι του Γιάμαρη.

Ο Ορέστης σταματά το αυτοκίνητό του και ζητά από την Βούλα να του εξηγήσει γιατί του κράτησε μυστική τη διεύθυνσή της. Αναρωτιέται γιατί η κοπέλα να ντρέπεται για το ότι δεν είναι πλούσια, για το ότι ζει σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι αφού σπουδάζει κι εργάζεται φιλότιμα και τίμια για να βγάλει το ψωμί της.

Η πίστη του Ορέστη στην τιμιότητά της και την ηθική της πληγώνει βαθιά την κοπέλα γιατί ξέρει ότι του κρύβει την αλήθεια!

{https://www.youtube.com/watch?v=TlS0OvT-lV4}

Τηλεφώνημα της Γαλήνης (Κλέλια Ρένεση) στον αστυνόμο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης).

Η Γαλήνη εκμυστηρεύεται τους φόβους της στον Σπύρο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τις μαρτυρίες του Ζήση σχετικά με το θάνατο του Στράτου και την εμπλοκή του γιου της, του Γρηγόρη.

Η νέα αποκάλυψη ότι η θεία του νεαρού μάρτυρα είναι άνθρωπος του Καπετανάκου ταράζει τη Γαλήνη. Ο Σπύρος (Βασίλης Μπισμπίκης) προσπαθεί να την καθησυχάσει με τη διαβεβαίωση ότι θα είναι στο πλευρό της. Ο έρωτάς του είναι πλέον όλο και περισσότερο φανερός. Στο μεταξύ όμως ο βοηθός του Γιάμαρη κρυφακούει τη συνομιλία τους. Ακούει ότι ο Σπύρος και η Γαλήνη κανονίζουν συνάντηση κρυφά, στο σπίτι του Γιάμαρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=-LIevXT03ZI}

Στο καφενείο Κύμα η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) περιμένει τον Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος) για να του δώσει εξηγήσεις. Του επιστρέφει τη βέρα για να λήξει τον αρραβώνα τους.

Ο Χρόνης απογοητευμένος εκφράζει το παράπονό του για το μεγάλο μυστικό της Λένας. Είναι καταρρακωμένος γιατί έχει καταλάβει ότι η βιασύνη της Λένας να παντρευτούν δεν ήταν από την αγάπη της γι’ αυτόν αλλά από την ανάγκη της να βρίσκεται σε γάμο, να έχει έναν άντρα στο πλευρό της για να διεκδικήσει το παιδί της από τη θεία της , πριν αυτή εξαφανιστεί σε άλλη χώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=k_Ft77Td014}

Ο Ορέστης (Κυριάκος Σαλής) σταματά το αυτοκίνητό του και ζητά από την Βούλα (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) να του εξηγήσει γιατί του κράτησε μυστική τη διεύθυνσή της.

Αναρωτιέται γιατί η κοπέλα να ντρέπεται για το ότι δεν είναι πλούσια, για το ότι ζει σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι αφού σπουδάζει κι εργάζεται φιλότιμα και τίμια για να βγάλει το ψωμί της.

Η πίστη του Ορέστη στην τιμιότητά της και την ηθική της πληγώνει βαθιά την κοπέλα γιατί ξέρει ότι αυτό είναι το μεγάλο της μυστικό και είναι σίγουρη ότι αν αυτό μαθευτεί, ο Ορέστης δε θα θέλει πια να την ξαναδεί, η αγάπη του θα πεθάνει μαζί με την εμπιστοσύνη του.