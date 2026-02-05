Η φωτογραφία δείχνει ακριβώς τη ρωγμή όπου διαπερνούσε το προπάνιο και οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το εργοστάσιο Βιολάντα αποκαλύπτει το ακριβές σημείο όπου προκλήθηκε η διαρροή προπανίου, η οποία οδήγησε στην φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Η ρωγμή σύμφωνα με το ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ εντοπίστηκε στην ένωση των σωλήνων στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου συσσωρεύτηκε το αέριο.

Όταν ενεργοποιήθηκε η αυτόματη αντλία νερού, προκλήθηκε σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη, φωτίζοντας τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σήμερα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος αυτοψιών

Μετά από πολυήμερη διακοπή των εργασιών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εξαιτίας των φόβων για ενδεχόμενη δεύτερη έκρηξη λόγω αυξημένων ποσοτήτων προπανίου που είχαν διαρρεύσει και συσσωρευτεί στο έδαφος, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν πλέον τον χώρο ασφαλή. Έτσι δόθηκε το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των αυτοψιών και των τεχνικών ελέγχων στο εργοστάσιο.

Η διακοπή των εργασιών είχε επιβληθεί αμέσως μετά την αρχική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, καθώς η παρουσία αυξημένων ποσοτήτων προπανίου δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του προσωπικού και των ερευνητών. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών, ειδικά συνεργεία και τεχνικοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε μετρήσεις και εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η σταθερότητα του χώρου και η απουσία επικίνδυνων διαρροών.

Η επανέναρξη των αυτοψιών σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των σωλήνων, των εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφαλείας, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες της έκρηξης και να εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις που συνέβαλαν στη διαρροή του προπανίου.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεργάζονται με ειδικούς σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας και εγκληματολογίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έρευνες θα ολοκληρωθούν με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς περαιτέρω κινδύνους. Η επαναλειτουργία του εργοστασίου παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο και καμία διαδικασία δεν θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι αυτοψίες και να διαπιστωθεί ότι ο χώρος είναι απόλυτα ασφαλής για προσωπικό και τεχνικούς.

