Οι «πικρές αλήθειες» του Χατζημηνά για την ΕΑΒ, νέες καταγγελίες για την Chase Paymentech Solutions, οι επισκευές του ΣΕΦ, η HHG, τέλος έβαλε η ΕΕΤΤ στην πολυετή υπόθεση για τις διεθνείς κλήσεις Ελλάδας–Αλβανίας

Ο Κριστιάν Χατζημηνάς για την ΕΑΒ

Πολλά και ενδιαφέροντα ανέφερε ο επικεφαλής της Theon Κριστιάν Χατζημηνάς στο πλαίσιο της 1ης Ημερίδας Άμυνας & Γεωπολιτικής με θέμα «Η Νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα και οι Αμυντικές Προκλήσεις – Η επόμενη ημέρα για Ευρώπη, Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο», που διοργάνωσαν το Capital.gr και το Forbes Greece. Ξεχωρίσαμε τις αναφορές του στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία όπως τόνισε χρειάζεται να απελευθερωθεί και να λειτουργήσει με όρους ιδιωτικής εταιρείας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις του αμυντικού τομέα και να ανακτήσει τη χαμένη της δυναμική. Οι αναφορές του κ. Χατζημηνά έρχονται σε μια περίοδο που η ΕΑΒ «βράζει», καθώς η κυβέρνηση επιβάλει περικοπές στις αμοιβές και δικαιώματά των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση κεκτημένων, όπως το μικρό εφάπαξ που λάμβαναν κατά τη συνταξιοδότηση ως κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας, αλλά και για την άρση της αναγνώρισης προϋπηρεσίας εργαζομένων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Αλλά δεν είναι μόνον η εργασιακή αναταραχή ενδεικτική των προβλημάτων της ΕΑΒ. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΑΒ για τη χρήση του 2024 σκιαγραφούν μια εικόνα έντονης οικονομικής πίεσης και σοβαρών οργανωτικών δυσλειτουργιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ορκωτοί ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τη μη αναθεώρηση της αξίας των παγίων από το 2013, τη μη ενοποίηση θυγατρικών λόγω έλλειψης οικονομικών καταστάσεων, την αδυναμία πλήρους επιβεβαίωσης απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σοβαρές ελλείψεις στη φυσική απογραφή αποθεμάτων. Η εταιρεία κατέγραψε ζημιές μετά φόρων ύψους περίπου 49,2 εκατ. ευρώ το 2024, μειωμένες σε σχέση με το 2023, οι οποίες ωστόσο επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία επιστροφής σε βιώσιμη κερδοφορία.

Η επιδείνωση αποτυπώνεται και στη λειτουργική δραστηριότητα, καθώς ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,28% και διαμορφώθηκε στα 89,5 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κατέρρευσε στο 3,87% από 18,88% την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια ώρα, το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 13,55%, συμπιέζοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα και υπονομεύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ύψος των προβλέψεων και απομειώσεων, που ανήλθαν συνολικά σε 31,9 εκατ. ευρώ για το 2024 και αφορούν μη ανακτήσιμα αποθέματα, απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, δικαστικές υποθέσεις και ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερήσεων σε αμυντικά προγράμματα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών P-3B, για το οποίο σχηματίστηκε πρόβλεψη άνω των 10,6 εκατ. ευρώ λόγω ρητρών που επιβλήθηκαν εξαιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις. Παράλληλα, η ρευστότητα της εταιρείας παραμένει οριακή, με τον δείκτη ταμειακής ρευστότητας να διαμορφώνεται μόλις στο 0,025, στοιχείο που καταδεικνύει την έντονη εξάρτησή της από τη στήριξη του βασικού μετόχου για την κάλυψη άμεσων υποχρεώσεων. Στη βάση των παραπάνω ο επικεφαλής της Theon Κριστιάν Χατζημηνάς είπε «πικρές αλήθειες» για την ΕΑΒ.

H Chase Paymentech Solutions

Η στήλη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην υπόθεση της Chase Paymentech Solutions, μιας ελληνικής εταιρείας που εμφανίζεται ψευδώς να συνδέεται με τον τραπεζικό όμιλο JPMorgan Chase και η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες και διαθέσιμα στοιχεία, δρα με αυτόν τον τρόπο εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, εξαπατώντας επιχειρηματίες τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής. Η Chase Paymentech Solutions συστάθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2020 με την επωνυμία Chase Paymentech Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Από την πρώτη στιγμή, η επιλογή της επωνυμίας δημιουργούσε την εντύπωση άμεσης σύνδεσης με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε καθοριστικά το 2021, όταν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καταχωρίστηκε τροποποίηση καταστατικού, σύμφωνα με την οποία η JPMorgan Chase NA εμφανιζόταν ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, αποδίδοντας στην ελληνική εταιρεία την εικόνα θυγατρικής του διεθνούς τραπεζικού ομίλου. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν αλλαγές τόσο στη διοίκηση όσο και στην έδρα της εταιρείας. Στη θέση του διαχειριστή τοποθετήθηκε ο Γιώργος Καζαμίας, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες, φέρεται να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο πίσω από τις επίμαχες δραστηριότητες και την εξαπάτηση αλλοδαπών επιχειρηματιών. Ο ίδιος εμφανίστηκε σε επιχειρηματίες από την Ιταλία, την Τουρκία και, προσφάτως, τη Γερμανία ως εκπρόσωπος ή στέλεχος της JPMorgan Chase, αξιοποιώντας την καταχωρισμένη εικόνα της ελληνικής εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Η δραστηριότητα της Chase Paymentech Solutions έχει συνδεθεί με σοβαρές καταγγελίες απάτης. Χαρακτηριστική θεωρείται υπόθεση τον Ιούνιο 2024, όταν η εταιρεία εμφανίστηκε ως ενδιάμεσος σε συμφωνία πώλησης βιομηχανικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας προς τουρκική επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν πληρωμές, η συναλλαγή ανεστάλη αιφνιδίως, με επίκληση ανωτέρας βίας και με ισχυρισμούς περί ελέγχων από τις ελληνικές αρχές για παραβίαση ευρωπαϊκών κυρώσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο Γιώργος Καζαμίας απέσπασε τα χρήματα, ενώ οι Τούρκοι επιχειρηματίες αναζήτησαν τρόπους να κινηθούν νομικά εναντίον του στην Ελλάδα.

Προ ημερών, η Chase Paymentech Solutions επιχείρησε να συντάξει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Η γερμανική εταιρεία, προχωρώντας σε έλεγχο στοιχείων, εντόπισε τα δημοσιεύματα της στήλης και του Dnews.gr και επικοινώνησε μαζί μας. Από την επικοινωνία αυτή επιβεβαιώθηκε ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως σχέση της Chase Paymentech Solutions με την JP Morgan Chase, ενώ τους επισημάνθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εμπλοκή των εκπροσώπων της εταιρείας σε υποθέσεις απάτης. Παρά το γεγονός ότι η δράση της Chase Paymentech Solutions είναι γνωστή και στο ελληνικό παράρτημα της JP Morgan, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές εάν έχουν κινηθεί ουσιαστικές νομικές ενέργειες.

Ο προϋπολογισμός του ΣΕΦ

Χρόνια προβλήματα στεγανότητας, με χαρακτηριστικότερο τη διαρροή νερών από την οροφή σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δημιουργώντας κατά καιρούς σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία του. Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αναβολές αγώνων και προπονήσεων, αναδεικνύοντας τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά συγκροτήματα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα στις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας δίνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΣΕΦ για το οικονομικό έτος 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός προϋπολογισμός του Σταδίου προβλέπει έσοδα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε 6,935 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ελλείμματος 2,335 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα. Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξόδων κατέχουν οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργική υποστήριξη των υποδομών του ΣΕΦ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για επισκευές, συντηρήσεις και λοιπές τεχνικές παρεμβάσεις φτάνουν το 1,037 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις αυξημένες ανάγκες ενός μεγάλου και ενεργειακά απαιτητικού αθλητικού χώρου. Σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους καλύπτουν επίσης τα έξοδα για υλικά συντήρησης, μικροεπισκευές και τεχνικές εργασίες, ενώ υψηλά παραμένουν και τα κονδύλια για παροχές τρίτων, που ανέρχονται σε 2,037 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, τεχνικής υποστήριξης, καθώς και ενεργειακές δαπάνες, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Τέλος, κονδύλι ύψους περίπου 965 χιλ. ευρώ προβλέπεται για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και λοιπά λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη συνεχή χρήση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Αντλησιοταμίευση

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Αντλησιοταμίευση I Μονοπρόσωπη ΑΕ αποτελεί τον φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του μεγάλου έργου αντλησιοταμίευσης στην Αιτωλοακαρνανία, στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Το έργο, συνολικής ισχύος 680 MW σε παραγωγή και 730 MW σε άντληση, έχει ως σκοπό την αποθήκευση ενέργειας και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Αντλησιοταμίευση I Μονοπρόσωπη ΑΕ ολοκλήρωσε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών.

Η αύξηση υλοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 9 εκατ. νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα διαδοχικών κεφαλαιακών ενισχύσεων που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία τρία έτη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 38,6 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την κεφαλαιακή της θέση και τη χρηματοοικονομική της επάρκεια ενόψει της υλοποίησης του εμβληματικού έργου αντλησιοταμίευσης και των συναφών επενδύσεων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

Η καταγγελία της Wind κατά Cosmote και Vodafone

Ολοκληρώθηκε με απορριπτική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η πολυετής διερεύνηση της καταγγελίας που είχε υποβάλει το 2015 η Wind Ελλάς (πλέον Nova) κατά των εταιρειών Cosmote και Vodafone για φερόμενες παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η καταγγελία αφορούσε ισχυρισμούς περί εφαρμογής αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου κέρδους στην αγορά διεθνών κλήσεων από κινητά δίκτυα της Ελλάδας προς κινητά δίκτυα της Αλβανίας. Σύμφωνα με τη Wind, οι πρακτικές αυτές φέρονταν να ασκούνται από τις Cosmote και Vodafone μέσω των θυγατρικών τους στην αλβανική αγορά. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την υπόθεση προχωρώντας σε εκτενή συλλογή στοιχείων, ακροάσεις των εμπλεκόμενων μερών και νομική αξιολόγηση της σχετικής αγοράς και της ενδεχόμενης ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ΕΕΤΤ έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε κατά το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ.

Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αποδείχθηκε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ούτε εφαρμογή πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου κέρδους στην επίμαχη αγορά διεθνών κλήσεων, όπως υποστήριζε η καταγγέλλουσα εταιρεία. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η Vodafone δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των ελληνικών και αλβανικών εταιρειών των ομίλων δεν επέτρεπαν τη στοιχειοθέτηση κάθετης ολοκλήρωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπίεση περιθωρίου. Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη ότι η ίδια η Wind είχε ανακαλέσει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τον ισχυρισμό περί συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των Cosmote και Vodafone. Η διαδικασία διερεύνησης χαρακτηρίστηκε από σημαντικές καθυστερήσεις και επαναλήψεις, λόγω αλλαγών στη σύνθεση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ και της ανάγκης διασφάλισης της νομιμότητας της ακροαματικής διαδικασίας. Τελικά, η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από νέα Επιτροπή Ακρόασης το 2025, το πόρισμα της οποίας αποτέλεσε τη βάση για την τελική απόφαση της Αρχής.

Η Hellenic Healthcare Group

Η Hellenic Healthcare Group (HHG) ενισχύει το περιφερειακό της δίκτυο, παρέχοντας χρηματοοικονομική στήριξη σε συνδεδεμένες μονάδες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου από τη συνδεδεμένη εταιρεία South East Aigaion Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική ΑΕ συνολικού ύψους έως 6 εκατ. ευρώ, καθώς και για την κάλυψη του δανείου από την ίδια την HHG. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη χορήγηση δανείου ύψους 260.000 ευρώ προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Health Spot Λέσβου Ιατρική ΙΚΕ, με την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο η Hellenic Healthcare Group ενεργεί ως δανείστρια και η Health Spot Λέσβου ως οφειλέτιδα. Μέσω της κάλυψης ομολογιακού δανείου και της άμεσης χρηματοδότησης θυγατρικών δομών, ο όμιλος της Hellenic Healthcare Group επιδιώκει τη σταθεροποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών του σε περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο και η Λέσβος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του περιφερειακού του αποτυπώματος.

Ακίνητο «φιλέτο» στον Φλοίσβο

Προνομιακό ακίνητο στον Φλοίσβο, στη συμβολή των οδών Ήβης Αθανασιάδου και Λεωφόρου Ποσειδώνος, θέτει προς μίσθωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Πρόκειται για διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 70,39 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ανήκει στην κοινωφελή περιουσία «Ανδρομάχη Ελένη Πολυχρόνη» και περιλαμβάνει δύο κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρό, δωμάτιο υπηρεσίας καθώς και εμπρόσθια βεράντα. Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφων προσφορών, με τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος στα 850 ευρώ, ενώ η χρήση του ακινήτου προβλέπεται αποκλειστικά για κατοικία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, και προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά 100 ευρώ. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, επί της οδού Αιόλου 72 στην Αθήνα, έως την 1η Μαρτίου 2026.

Συντονισμός για τα crypto

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη συστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η συντονιστική επιτροπή που προβλέπεται από τον ν. 5193/2025, με αντικείμενο τον συντονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων εποπτικών αρχών σε ζητήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Στη συντονιστική επιτροπή μετέχουν ο Ιωάννης Αλεξάκης, Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, η Ιωάννα Πάντου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η Γεωργία Γαρουφαλιά, δικηγόρος, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ανάλογα με το εξεταζόμενο αντικείμενο, δύνανται να συμμετέχουν ως αναπληρωτές της εκπροσώπου της Τράπεζας της Ελλάδος ο Άγγελος Τζερμιαδιανός, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, ο Στέφανος Ζήσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αξιολόγησης Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΕΕ, και ο Αλέξανδρος Καλιοντζόγλου, Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Ψηφιακών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης. Η επιτροπή θα εξετάζει ζητήματα κατανομής ή συνδυαστικής άσκησης εποπτικών αρμοδιοτήτων, θα επιλύει αμφισβητήσεις ή διαφορές μεταξύ των αρμόδιων αρχών και θα υποβάλλει εισηγήσεις προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.