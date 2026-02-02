Τόσο το BARAK-MX όσο και ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι συστήματα επιχειρησιακά δοκιμασμένα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του anti-UAV συστήματος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» στο Σύστημα Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX της Israel Aerospace Industries (IAI) ανακοίνωσε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), επιτυγχάνοντας πλήρως ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο Διοίκησης και Ελέγχου (C2).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενσωμάτωση αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνης, εντατικής και απολύτως στοχευμένης συνεργασίας μεταξύ των τεχνικών ομάδων της IAI και της ΕΑΒ, με βασικό στόχο την ασφαλή, απρόσκοπτη και επιχειρησιακά αξιόπιστη διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων. Η συνεργασία αυτή αντανακλά μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση, η οποία εστιάζει στην παροχή αυξημένης ευελιξίας και περισσότερων επιλογών στους τελικούς χρήστες απέναντι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών.

Κεντρικό πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης είναι η δυνατότητα συνδυασμού επιλογών Hard Kill και Soft Kill μέσα σε ένα ενιαίο, κεντρικοποιημένο περιβάλλον Διοίκησης και Ελέγχου. Το BARAK-MX αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επιχειρησιακά δοκιμασμένο σύστημα, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος απειλών, από μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους cruise έως βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της ΕΑΒ προσθέτει κρίσιμες δυνατότητες Soft Kill για την αντιμετώπιση UAV και UAS, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές ηλεκτρονικής υποστήριξης και παρεμβολής, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά κατάλληλο.

Πρόσφατη τεχνική επίδειξη πεδίου επιβεβαίωσε ότι τα δύο συστήματα λειτουργούν ως ένα πλήρως ενοποιημένο σύνολο, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής έως την υπόδειξη στόχου και την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής αντιμετώπισης Soft Kill μέσω παρεμβολών.

Η ολοκληρωμένη αυτή λύση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς ενοποιεί στο ίδιο πλαίσιο Διοίκησης και Ελέγχου τόσο τις επιλογές κινητικής αναχαίτισης όσο και εκείνες του ηλεκτρονικού πολέμου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει κλιμακούμενη απόκριση ανάλογα με τη φύση της απειλής, από χαμηλού κόστους drones έως σύνθετες απειλές μεγαλύτερης εμβέλειας, βελτιστοποιώντας τη χρήση των διαθέσιμων μέσων και διατηρώντας τα κινητικά συστήματα υψηλής αξίας για τις πλέον κρίσιμες περιπτώσεις.

Μετά την επιτυχή επίδειξη πεδίου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για την εταιρεία, καθώς επιβεβαιώνει πως η ελληνική τεχνογνωσία του «ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ» μπορεί να ενσωματώνεται ενοποιημένα σε προηγμένες αρχιτεκτονικές αεράμυνας, ενισχύοντας την ευελιξία και την κλιμάκωση της απόκρισης απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, Boaz Levy, υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία οι εναέριες απειλές εξελίσσονται ραγδαία και καθίστανται ολοένα και πιο προσιτές, τα σύγχρονα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας οφείλουν να βασίζονται στην τεχνολογική υπεροχή και σε μια πλήρως ενοποιημένη, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Όπως ανέφερε, μέσω της στενής συνεργασίας με την Ελλάδα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ενισχύεται η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και καλύπτονται αυξανόμενες αμυντικές ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τόσο το BARAK-MX όσο και ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι συστήματα επιχειρησιακά δοκιμασμένα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η συνεργασία μεταξύ της IAI και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας υπερβαίνει, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, μια απλή τεχνική διασύνδεση, συνιστώντας μια στρατηγική σύμπραξη που ενισχύει την αμυντική αυτονομία και τη διαλειτουργικότητα. Γεφυρώνοντας την αντιπυραυλική άμυνα με τον ηλεκτρονικό πόλεμο, η ενσωματωμένη λύση BARAK-MX και «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» διαμορφώνει μια πολυεπίπεδη και οικονομικά αποδοτική ασπίδα, ικανή να προστατεύσει αποτελεσματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι στο πλήρες φάσμα των σύγχρονων απειλών.