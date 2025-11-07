Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ Α.Ε.)

Διορία μέχρι απόψε στις 23:59 έχουν οι υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν μέρος στην προκήρυξη της ΕΑΒ η οποία προσφέρει θέσεις εργασίας και χωρίς πτυχίο.

Διάρκεια συμβάσεων

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δυνατότητα ανανέωσης ή λήξης ανάλογα με το τέλος του προγράμματος/έργου ή την εκπλήρωση των αναληφθέντων υποχρεώσεων.

Ζητούμενες ειδικότητες

Οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι εξής:

ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας (Μηχανολόγου Μηχανικού) – 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση

ΔΕ Μηχανολόγων – 3 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας – 13 θέσεις

ΔΕ Πυροσβεστών – 17 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 1 θέση

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων – 2 θέσεις

Η έδρα της ΕΑΒ είναι στο Σχηματάρι, Δήμος Τανάγρας, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Κάποιες θέσεις περιλαμβάνουν εργασία σε βάρδιες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΒ Α.Ε.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Στην αίτηση πρέπει να δηλώνονται οι επιθυμητές θέσεις και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημαντική σημείωση: Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και οι υποψήφιοι δεν θα γίνονται δεκτοί στη διαδικασία.