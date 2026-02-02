Ο Στιβ Γουίτκοφ πριν τη συνάντηση με τον Ιρανό ΥΠΕΞ θα βρεθεί στο Ισραήλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη, ο Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αναφορές ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, θα φτάσει στο Ισραήλ την Τρίτη για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Νετανιάχου.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί επίσης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος μόλις επέστρεψε από ένα σπάνιο ταξίδι στην Ουάσινγκτον. Ο Ζαμίρ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, για να τον ενημερώσει για τα αμυντικά και επιθετικά σχέδια του Ισραήλ σε ένα σενάριο πολέμου με το Ιράν.

Στη συνέχεια ο Γουτίκοφ θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Τετάρτη και την Πέμπτη και από εκεί, αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Ιρανό ΥΠΕΞ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Η συνάντηση για τα πυρινικά

Μια τρίτη πηγή, που επικαλείται το Axios, δήλωσε ότι η συνάντηση την Παρασκευή ήταν «το καλύτερο σενάριο», αλλά προειδοποίησε ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να συμβεί.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο. Η συνάντηση γίνεται μετά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο και τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η στρατιωτική σύγκρουση είναι μια γρήγορη συμφωνία.

Η προγραμματισμένη συνάντηση είναι αποτέλεσμα διπλωματικών προσπαθειών της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ τις τελευταίες ημέρες.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου μίλησαν ξανά με τον Αραγτσί για να συζητήσουν την πιθανή συνάντηση. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αραγτσί σε ομιλία του τη Δευτέρα, τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διπλωματία. «Αλλά η διπλωματία είναι ασύμβατη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», διευκρίνισε.

Ωστόσο, η μακροχρόνια απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οποιαδήποτε συμφωνία καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πυραυλικό πρόγραμμα και τους περιφερειακούς πληρεξούσιους είναι ασυμβίβαστη με την ιρανική θέση ότι μόνο το πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές, πώς οι Γουίτκοφ και Αραγτσί θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το χάσμα.

Με πληροφορίες του Axios