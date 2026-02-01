Ο Σολτανί συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026 μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο διαδηλωτής από το Ιράν, Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, και η Ουάσινγκτον είχε εκφράσει φόβο για την εκτέλεσή του, βγήκε ζωντανός, αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Ο 26χρονος άνδρας από το Ιράν «αφέθηκε ελεύθερος χθες (Σάββατο) και ανέκτησε τα προσωπικά του είδη», δήλωσε ο Αμίρ Μουσακανί, προσθέτοντας ότι καταβλήθηκε εγγύηση δύο δισεκατομμυρίων ιρανικών τομάν (περίπου 10.600 ευρώ) για την απελευθέρωσή του, βγαίνοντας ζωντανός από τον εφιάλτη των διαδηλώσεων.

Ο Σολτανί συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026 μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Αυτοί κρατούνταν στο κέντρο κράτησης της Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, με κατηγορίες για προπαγάνδα κατά του ισλαμικού συστήματος και επίθεση στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΜΚΟ είχαν εκφράσει φόβους στα μέσα Ιανουαρίου για επικείμενη εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί.

Όμως το Ιράν, το οποίο εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τη θανατική ποινή, είχε διαψεύσει ότι διέτρεχε κίνδυνο να εκτελεστεί για τα γεγονότα τα οποία του αποδίδονται.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε πως οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, ήταν στην αρχή ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας αλλά μετατράπηκαν στη συνέχεια σε «ταραχές» που σημαδεύτηκαν από θανάτους και πράξεις βανδαλισμού.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις, καταγγέλλοντας τις δύο χώρες ότι τροφοδότησαν αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική επιχείρηση» ιδιαίτερα όταν οι διαδηλώσεις είχαν φθάσει στην κορύφωσή τους στις 8 και 9 Ιανουαρίου.