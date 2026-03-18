Στο περιθώριο της συνόδου Κορυφής, θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση, παρουσία των Κριστίν Λαγκάρντ και Κυριάκου Πιερρακάκη.

Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ συνέρχονται στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και του προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι επικεφαλής των χωρών της ΕΕ θα εξετάσουν τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στο Ιράν, όπως επίσης και τις επιπτώσεις της στην ΕΕ όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια ενώ θα συζητήσουν επίσης τη στρατηγική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την ασφάλεια και την άμυνα και τη μετανάστευση.

Στο «τραπέζι» θα πέσε και η αντίδραση της ΕΕ στις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, η οποία μεταξύ άλλων αφορά:

- στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια

- στα μέσα για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ

- στις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αύξηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Oι πρόεδροι Κόστα και φον ντερ Λάιεν πραγματοποίησαν ήδη βιντεοδιάσκεψη με ηγέτες από τη Μέση Ανατολή σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, στη διάρκεια της οποίας τόνισαν τη δέσμευση της ΕΕ για εταιρική σχέση, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες θα εξετάσουν επίσης την ανησυχητική κατάσταση στον Λίβανο, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη ενώ θα συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να καταρτίσει θεματολόγιο με τίτλο «Μία Ευρώπη, μία αγορά», που θα περιέχει στρατηγική καθοδήγηση και φιλόδοξες προθεσμίες για βασικούς άξονες δράσης:

- εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς

- περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και μείωση του διοικητικού φόρτου

- εξασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας και επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης

- προώθηση της βιομηχανικής ανανέωσης, της καινοτομίας και της μείωσης των εξαρτήσεων στην Ευρώπη

- κινητοποίηση επενδύσεων

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034

Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τρόπους αντιστοίχισης των φιλοδοξιών της ΕΕ με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Επίσης, θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τα μέσα για την αύξηση των πιέσεων προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμό της.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να χορηγήσει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και το 2027. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν διαθέσει 194,9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, εκ των οποίων 69,7 δισ. ευρώ για στρατιωτική στήριξη.

Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια

Δεδομένου του επιδεινούμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, οι επικεφαλής των χωρών της ΕΕ θα εξετάσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ και θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων, την αντιμετώπιση των κενών σε κρίσιμες δυνατότητες και τη δημιουργία συνασπισμών δυνατοτήτων, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια drones και antidrone συστημάτων. Παράλληλα, θα επανεξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά στην εφαρμογή των προηγούμενων συμπερασμάτων του για τη μετανάστευση, δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Στις Βρυξέλλες είναι ήδη σε εξέλιξη η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής με κύριο θέμα τις «Επενδύσεις για μια ακμάζουσα ευρωπαϊκή οικονομία και ποιοτικές θέσεις εργασίας» για την κάλυψη των επενδυτικών κενών και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων.



