Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η επίθεση στο κοόιτασμα που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ έγινε από το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής φύση ή η έκταση του ρόλου των ΗΠΑ.

Η φωτιά που ξέσπασε στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, έπειτα από επίθεση, τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με το πρακτορείο του Ιράν Tasnim, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο.

Η ενέργεια αυτή προκαλεί ανησυχία και κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή με φόβους για σκληρά αντίποινα. Το Sky News επιχειρεί να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις μετά την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Τι συνέβη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι επλήγησαν δεξαμενές φυσικού αερίου και τμήματα διυλιστηρίου, ενώ οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν. Φωτιά ξέσπασε στην εγκατάσταση, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Η ροή ιρανικού φυσικού αερίου προς το Ιράκ σταμάτησαν, δήλωσε Ιρακινός αξιωματούχος στο Reuters.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το κοίτασμα φυσικού αερίου

Ως το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα φυσικού αερίου, το South Pars καλύπτει περίπου 9.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Περσικό Κόλπο και εκτιμάται ότι έχει περίπου 51 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Το Ιράν και το Κατάρ μοιράζονται ιδιοκτησία του κοιτάσματος. Το μεγαλύτερο καταριανό τμήμα ανακαλύφθηκε πρώτο, το 1971. Το κοίτασμα εκτιμάται ότι καλύπτει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του εφοδιασμού του Ιράν με φυσικό αέριο, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Γιατί η επίθεση αποτελεί σημαντική κλιμάκωση

Αποτελεί τις πρώτες επιθέσεις που έχουν αναφερθεί εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, μπήκε στο στόχαστρο εγκατάσταση που το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ.

Έχει μπει στο στόχαστρο στο παρελθόν;

Ένα διυλιστήριο στο κοίτασμα φέρεται να χτυπήθηκε από ισραηλινό drone κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, πέρυσι, κάτι που προκάλεσε αναστολή της παραγωγής φυσικού αερίου.

Ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ;

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε από το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής φύση ή η έκταση του ρόλου των ΗΠΑ.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Μετά την επίθεση, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες ότι οι δικές τους ενεργειακές υποδομές θα μπουν στο στόχαστρο «τις επόμενες ώρες».

Η αντίδραση του Κατάρ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μια «επικίνδυνη και ανεύθυνη» κλιμάκωση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Με πληροφορίες του Sky News