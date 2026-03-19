Σήμερα,19 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμά τους Αγίους Χρύσανθο και Δαρεία, ένα ζευγάρι αγίων της χριστιανικής παράδοσης που έζησαν στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή τα εξής ονόματα:

Χρύσανθος

Χρυσάνθη / Χρυσάνθα

Χρυσάνθης

Δαρεία / Δάρα

Άγιος Χρύσανθος και Αγία Δαρεία

Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από ειδωλολατρική οικογένεια, αλλά ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της πίστης. Η Αγία Δαρεία, που αρχικά ήταν ιέρεια ειδωλολατρικών θρησκειών, επηρεάστηκε από τον Χρύσανθο, βαπτίστηκε χριστιανή και ακολούθησε τον ίδιο δρόμο αφοσίωσης. Μαζί αντιμετώπισαν διωγμούς και τελικά μαρτύρησαν, αποτελώντας παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης.

Στην Ελλάδα, όσοι φέρουν αυτά τα ονόματα συνηθίζουν να γιορτάζουν με φίλους και οικογένεια, δεχόμενοι ευχές και πολλές φορές διοργανώνοντας μικρά τραπέζια ή κεράσματα. Είναι μια όμορφη ευκαιρία για κοινωνική συνάντηση και έκφραση αγάπης προς τους εορτάζοντες.