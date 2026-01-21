«Πήρα την μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά…», έγραψε η Μαρία Κορινθίου.

Μία νέα τρυφερή φωτογραφία δημοσίευσε η Μαρία Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου απεικονίζεται η ίδια μέσα στην αγκαλιά του συντρόφου της, Γιώργο Καραθανάση.

Η ηθοποιός, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα απολαμβάνει κάθε λεπτό στο πλευρό του, ενώ σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα ζεστό και γεμάτο συναίσθημα στιγμιότυπο.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης η ηθοποιός δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, ενώ έγραψε για εκείνον τα πιο τρυφερά λόγια: «Ημέρα αγκαλιάς σήμερα…. Δεν το γνώριζα…. Σήμερα το πρωί πήρα την μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά…. δεν το γνώριζε ….. απλά κάποια πράγματα γίνονται για να γίνουν, γίνονται γιατί είναι να γίνουν… έρχονται έτσι απλά, αλλά εν τέλη όχι και τόσο απλά και με μαγικό και μοναδικό τρόπο είναι αυτό που μέσα από χίλιες σιωπές, έτσι απλά δεν μπορεί να κρυφτεί».

{https://www.instagram.com/p/DTxivwmgj0L/?hl=el}