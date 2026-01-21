Δείτε τη δημοσίευση της Μελίνας Ασλανίδου στα social media.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μελίνα Ασλανίδου θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές για μία αλλαγή στις προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η ερμηνεύτρια έκανε γνωστό πως δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις της την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο για λόγους υγείας. Παρ’ όλα αυτά η ίδια δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για ό,τι την απασχολεί.

Στο μήνυμά της η Μελίνα Ασλανίδου έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».