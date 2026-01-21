Ο THE Astrolabe, συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Drop It».

Το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, ο Astrolabe, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και μίλησε για την απόφασή του να συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην πορεία του μέχρι σήμερα, την καριέρα του και το νόημα πίσω από το τραγούδι «Drop It», με το οποίο διαγωνίζεται.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο Astrolabe, εξήγησε πως από πολύ νεαρή ηλικία είχε αγάπη για το τραγούδι και τη μουσική, ενώ τα πρώτα του βήματα τα έκανε σε μεγαλύτερη ηλικία το 2020: «Το είχα από πίσω, στο κεφάλι και το 2020, είπα να το βγάλω μπροστά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βγάλω το πρώτο τραγούδι με το πρόσωπό μου μπροστά. Στην αρχή δεν μπορούσα να γίνω μουσικός. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες, έπρεπε να βιοποριστώ. Για ένα διάστημα το κράτησα μέσα μου, ούτε μία μέρα δεν σταμάτησα να πιστεύω ότι μια μέρα θα το κάνω… Τα τελευταία 2,5 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά», είπε αρχικά.

Ο THE Astrolabe για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision

Για την συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision, ο καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακόμη και τώρα δεν μπορώ να πω πώς προέκυψε να πάω. Στην αρχή έλεγα για του χρόνου… Τραγούδια γράφω συνέχεια… Τώρα όταν ήταν αυτός ο διαγωνισμός είπα «δεν στέλνω;», τι έχω να χάσω. Δεν το είπα σε κανέναν. Κάποια στιγμή με πήρε ο Κωνσταντίνος και μου λέει: «Συγχαρητήρια». Εκείνη τη στιγμή είπα ότι το κάνω σαν μία αυθόρμητη κίνηση…».

«Προφανώς παρακολουθώ τη Eurovision επί δεκαετίες. Μ’ αρέσει. Είναι ένας τεράστιος θεσμός με κοινωνικές προεκτάσεις, έχει ενδιαφέροντα πράγματα και είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού…».

Για το τραγούδι με το οποίο συμμετάσχει ανέφερε: «Είναι ένα κομμάτι που εκφράζει γνήσια αυτό που νιώθω. Έχει σχέση με κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό: το να βγάλουμε με γνήσιο τρόπο αυτά που αισθανόμαστε… Έχει μία αρκετά φρέσκια παραγωγή, έχουμε μία αισθητική και ένα show που νομίζω αφορά τη Eurovision και το διεθνές κοινό που ψηφίζει κιόλας…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfudzy1habq1?integrationId=40599y14juihe6ly}