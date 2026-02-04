Όπως εξήγησε, οι επαφές του με τους πρωταγωνιστές ήταν περιορισμένες.

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον εμβληματικό «κακό» Άρη Παυρινό, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς, αλλά και στις οικονομικές απολαβές που είχε από τη συμμετοχή του.

Όπως εξήγησε, οι επαφές του με τους πρωταγωνιστές ήταν περιορισμένες, χωρίς ιδιαίτερη προσωπική εγγύτητα. «Δεν υπήρχε τέτοια επικοινωνία που να μπορώ να κρίνω διαθέσεις ή συναισθήματα. Ούτε με τον Γιώργο Καπουτζίδη είχα πιο στενή επαφή. Με όλους είχα μια τυπική, μικρή επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρχε κάποιος συμπρωταγωνιστής που συμπαθούσε λιγότερο, ξεκαθάρισε ότι οι συνθήκες των γυρισμάτων δεν ευνοούσαν απαραίτητα τη δημιουργία σχέσεων. «Το ότι παίζουμε στην ίδια σειρά δεν σημαίνει ότι συνυπάρχουμε. Μπορεί να μη μοιραζόμαστε ούτε μία σκηνή. Αν ρωτήσεις τον θεατή με ποιον διασταυρώθηκα, θα καταλάβεις ότι μεγάλο μέρος του καστ δεν είχε ποτέ επαφή μεταξύ του. Εγώ τα παιδιά τα είδα δύο-τρεις φορές σε κάποιες εκδηλώσεις», σημείωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στα οικονομικά δεδομένα της σειράς, αποκαλύπτοντας τόσο τα ποσά που εισπράττει από τις επαναλήψεις όσο και την αρχική του αμοιβή. «Δεν ξέρω ακριβώς πόσα παίρνω κάθε χρόνο από τα δικαιώματα. Μετά από 13 χρόνια αναμονής πήρα περίπου 4.000 ευρώ. Τα ποσοστά είχαν καθοριστεί από το συμβόλαιο του 2005. Η αμοιβή μου τότε στο Παρά Πέντε ήταν 986 ευρώ, κάτω από χίλια. Δεν ήταν κάποια εντυπωσιακά ποσά. Οι πρωταγωνιστές φυσικά πληρώνονταν καλύτερα», κατέληξε.

{https://www.youtube.com/watch?v=26sYQYUzPtQ}