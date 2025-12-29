Όσα ανέφερε η ηθοποιός για το reunion του «Παρά Πέντε» - «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε η Αγγελική Λάμπρη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, η Αγγελική Λάμπρη όπου και μίλησε στους οικοδεσπότες της για το «Παρά Πέντε» και το reunion της σειράς.

Σχεδόν μία εβδομάδα έχει περάσει λοιπόν, από όταν προβλήθηκε το 50ο, επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» που προκάλεσε συγκίνηση τόσο στους ίδιους τους συντελεστές, όσο και στο τηλεοπτικό κοινό.

Η ηθοποιός, γνωστή και ως «Αγγέλα», αναφέρθηκε στην συνάντηση αυτή και στα συναισθήματα που κυριαρχούσαν τις ημέρες των γυρισμάτων, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε συγκινημένη και σε όσους έχουν πλέον φύγει από τη ζωή.

Όσα ανέφερε η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, μίλησε για την επιθυμία των πρωταγωνιστών να επιστρέψουν στη συνθήκη του «Παρά Πέντε», ένα ενδεχόμενο που αρχικά απέρριπτε ο Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι κάτι για το οποίο παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια τον Γιώργο, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραία να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Του λέγαμε να γράψει μία ταινία και ήταν απόλυτος», είπε και συνέχισε:

«Και κάποια στιγμή λέει reunion και λες «Ώπα, τι έγινε;». Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες «τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο» αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας. Σκεφτόμασταν πώς θα είναι, αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Μιλώντας μάλιστα για τους συνεργάτες της στη σειρά, δήλωσε πως μεταξύ όλων υπήρχε μία ξεχωριστή χημεία, τόσο κατά τα γυρίσματα των δύο σεζόν, όσο και στο σήμερα, στο επετειακό επεισόδιο: «Ο Γιώργος (σ.σ Καπουτζίδης), είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επόμενο επεισόδιο».

Τέλος, η «Αγγέλα», δεν έκρυψε την συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε σε όσους έλειπαν από το reunion της σειράς: «Όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε χάσει - γιατί το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή - ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικά και ανθρώπους πίσω από τις κάμερες και τον Γεράσιμο, την κυρία Ειρήνη, την Πόπη... Εγώ έχω χάσει και τον μπαμπά μου πριν τρία χρόνια και εκείνη την ώρα κατέβασα... Ήταν δύσκολο. Είναι οικογένεια. Θεωρώ μεγάλη τύχη αυτή τη σειρά...».

