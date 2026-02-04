Ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας επιστρέφει κι επίσημα σήμερα στην Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε πριν λίγη ώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση, με τους Ρουμάνους γιατρούν να δίνουν χθες το βράδυ το «πράσινο φως» για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα γίνει με τον ίδιο διασωληνωμένο, ώστε ο ασθενής να μην καταπονηθεί.

Υπενθυμίζεται πως ο τραυματίας έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος, ενώ για την ώρα δεν έχει γινεί γνωστό τι άλλες επεμβάσεις θα χρειαστούν.