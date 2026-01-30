Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στην Τιμισοάρα θα παραμείνει ωστόσο διασωληνωμένος.

Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που επέζησε από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το ΑΠΕ, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ το σπασμένο χέρι του.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει διασωληνωμένος προκειμένου να είναι σε ακινησία και να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης.

Το ιατρικό συμβούλιο εκτός απροόπτουαναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

Σημειώνεται πως ένας από τους άλλους επιζώντες, ο 28χρονος τραυματίας ζήτησε και έλαβε νωρίτερα το μεσημέρι εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του, που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα της 27ης Ιανουαρίου.

Ο 28χρονος διακομίστηκε την Πέμπτη, μαζί με τον 20χρονο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρας στο «Παπαγεωργίου.

Με πληροφροίες του ΑΠΕ