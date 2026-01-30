Εκτός νοσοκομείου βρίσκεται ο ένας από τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ ζήτησε και έλαβε νωρίτερα το μεσημέρι εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της 27ης Ιανουαρίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Ο 28χρονος διακομίστηκε χθες μαζί με τον 20χρονο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρας στο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Α' χειρουργική κλινική του νοσοκομείου σε σταθερή κατάσταση, με τον διευθυντή της μονάδας, Κώστα Φορτούνη, να είναι αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια στιγμή, ο τρίτος τραυματίας, και αυτός 20 ετών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το νοσοκομείο της Τιμισοάρας. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε διαπιστωθεί οίδημα στον σπόνδυλο του 20χρονου, το οποίο αφαιρέθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης. Η απόφαση για την επέμβαση ελήφθη την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διακομιδή του.

Ο πολυτραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ θα νοσηλευτεί στη Ρουμανία για τουλάχιστον δύο ακόμα εβδομάδες.