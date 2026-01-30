Αντιμέτωπος με την Βικτόρια Πλζεν θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός στον επόμενο γύρο του Europa League. Με Θέλτα ο ΠΑΟΚ.

Η Βικτόρια Πλζεν για δεύτερη φορά στον δρόμο του Παναθηναϊκού.Την αντίπαλό του στα Play Offs του Europa League, έμαθε ο Παναθηναϊκός, το μεσημέρι της Παρασκευής στην κλήρωση που έγινε στην Νιόν.

Το αποτέλεσμά της, έβγαλε απέναντι από την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την Βικτόρια Πλζεν, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στην League Phase της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Σε εκείνο το παιχνίδι, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0, παρά το γεγονός οτι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Θέλτα στην ενδιάμεση φάση του Europa League, με στόχο την πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), ο ΠΑΟΚ έμαθε την αντίπαλό του στα Playoffs του Europa League, την ενδιάμεση φάση που δίνει εισιτήριο για τους «16».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Θέλτα, κάτι που συνέβη και στη League Phase του θεσμού, όταν οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 3-1 στη Γαλικία, στις 2 του περασμένου Οκτώβρη.