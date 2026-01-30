Η δήλωση έρχεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν σχετικά με την αναστολή ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο προχώρησαν σε επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων μετά τη συμφωνία, που είχε μεσολαβήσει με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, ώστε η Ρωσία να απέχει από τέτοιου είδους χτυπήματα.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία επικεντρώνεται πλέον σε έναν «αναπροσανατολισμό» της στρατιωτικής της δραστηριότητας, στοχεύοντας κυρίως σε σημεία υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως οι σιδηροδρομικοί κόμβοι.

{https://x.com/KyivIndependent/status/2017300530461045084}

Αναστολή των ρωσικών επιθέσεων έως τη 1η Φεβρουαρίου

Με ανακοίνωση του το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αποδέχθηκε προσωπικό αίτημα από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, εξαιτίας του πολικού ψύχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην πραγματοποιούνται επιθέσεις με στόχο υποδομές ενέργειας.