Κύμα ανατιμήσεων σαρώνει τις μεταφορές, καθώς η εκρηκτική άνοδος του κόστους καυσίμων, απόρροια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αναγκάζει αεροπορικές εταιρείες, οδικούς μεταφορείς και πιθανότατα σύντομα και την ακτοπλοΐα να επανεξετάσουν προς τα πάνω την τιμολογιακή τους πολιτική.

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 50%, ωστόσο ακόμη εντονότερες είναι οι πιέσεις στα παράγωγα καύσιμα. Το αεροπορικό καύσιμο έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας από περίπου 800 δολάρια στα 1.700 δολάρια ανά τόνο, σημειώνοντας άνοδο 110%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο από τα 570 ευρώ ανά τόνο στα τέλη του 2025 κινείται πλέον πάνω από τα 1.150 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100%. Στις οδικές μεταφορές, το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των υγρών καυσίμων, με αύξηση περίπου 20% μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Στον κλάδο των αερομεταφορών, η δυσανάλογη αύξηση του jet fuel σε σχέση με το αργό αποδίδεται κυρίως στους περιορισμούς στη διανομή από τα μεγάλα διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου, όπου παράγεται σημαντικό μέρος του. Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος καυσίμων αντιστοιχεί περίπου στο 22% των συνολικών λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας όπως η Aegean, γεγονός που καθιστά τις πρόσφατες αυξήσεις ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της εταιρείας, η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζει έχει εξασφαλίσει μέσω προαγορών το 60% των μηνιαίων αναγκών σε καύσιμα. Αυτό περιορίζει την άμεση έκθεση στις αυξήσεις στο υπόλοιπο 40%, επιτρέποντας τη συγκράτηση των αυξήσεων στα εισιτήρια σε επίπεδα 7% έως 8%. Ήδη, 3,6 εκατομμύρια επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια δεν επηρεάζονται, ενώ προστατευμένοι παραμένουν και οι κάτοχοι πακέτων Aegean Pass. Παράλληλα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα αγοράς πακέτων σε τιμές προ κρίσης.

Αντίστοιχα πιεστική είναι η κατάσταση και στην ακτοπλοΐα, όπου το κόστος καυσίμων αντιστοιχεί περίπου στο 50% των λειτουργικών δαπανών, γεγονός που προμηνύει αναπόφευκτες ανατιμήσεις στα εισιτήρια. Στις οδικές μεταφορές, οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην αγορά, με επιχειρήσεις να λαμβάνουν τιμολόγια αυξημένα κατά 10% έως 20%. Ενδεικτικό είναι ότι το βασικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, που μέχρι πρότινος κόστιζε περίπου 1.200 ευρώ, πλέον διαμορφώνεται κοντά στα 1.350 ευρώ.